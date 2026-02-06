百靈果凱莉「壞媽媽」脫口秀 2月25日快閃灣區
華語Podcast圈熱銷節目「百靈果 NEWS」主持人凱莉 (Kylie Wang)展開2026年個人單口喜劇巡迴演出「壞媽媽 Bad Mom」，繼台北、高雄場後，2月25日將在舊金山灣區College of San Mateo Theatre快閃演出。
這場名為「壞媽媽」的專場，靈感源自凱莉為人母後的各種「文化衝擊」與日常生活觀察。現場演出將不同於Podcast上的音頻交流，凱莉將展現極強的現場臨場反應與即興吐槽，以「不完美、很敢講」的精神，與灣區聽眾一起笑對生活的壓力與焦慮。
演出亮點包括現場限定段子，結合百靈果式幽默，分享關於感情、日常與跨文化觀察的犀利見解，並將在台灣巡演期間大獲好評的專場內容，原汁原味空運來美，讓觀眾可以體驗現場脫口秀特有的互動魅力與即興火花。2026年「壞媽媽」巡演橫跨洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、亞特蘭大及芝加哥等六大北美城市。名額有限，售完為止。
活動：百靈果凱莉Talkshow「壞媽媽」巡美演出快閃舊金山灣區
時間：2026年2月25日晚間7時30分
地點：College of San Mateo Theatre（地址：1700 West Hillsdale Boulevard, San Mateo, CA 94402）
主辦：舊金山灣區台灣商會、舊金山灣區台灣青商會
購票：可至Eventbrite票務頁面查詢，網址：https://www.eventbrite.com/e/talkshow--tickets-1980419162025?aff=oddtdtcreator。
