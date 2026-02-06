我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

百靈果凱莉「壞媽媽」脫口秀 2月25日快閃灣區

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華語Podcast圈熱銷節目「百靈果 NEWS」主持人凱莉(Kylie Wang)展開2026年個人單口喜劇巡迴演出「壞媽媽 Bad Mom」，繼台北、高雄場後，2月25日將在舊金山灣區College of San Mateo Theatre快閃演出。（主辦單位提供）
華語Podcast圈熱銷節目「百靈果 NEWS」主持人凱莉(Kylie Wang)展開2026年個人單口喜劇巡迴演出「壞媽媽 Bad Mom」，繼台北、高雄場後，2月25日將在舊金山灣區College of San Mateo Theatre快閃演出。（主辦單位提供）

華語Podcast圈熱銷節目「百靈果 NEWS」主持人凱莉 (Kylie Wang)展開2026年個人單口喜劇巡迴演出「壞媽媽 Bad Mom」，繼台北、高雄場後，2月25日將在舊金山灣區College of San Mateo Theatre快閃演出。

這場名為「壞媽媽」的專場，靈感源自凱莉為人母後的各種「文化衝擊」與日常生活觀察。現場演出將不同於Podcast上的音頻交流，凱莉將展現極強的現場臨場反應與即興吐槽，以「不完美、很敢講」的精神，與灣區聽眾一起笑對生活的壓力與焦慮。

演出亮點包括現場限定段子，結合百靈果式幽默，分享關於感情、日常與跨文化觀察的犀利見解，並將在台灣巡演期間大獲好評的專場內容，原汁原味空運來美，讓觀眾可以體驗現場脫口秀特有的互動魅力與即興火花。2026年「壞媽媽」巡演橫跨洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、亞特蘭大及芝加哥等六大北美城市。名額有限，售完為止。

活動：百靈果凱莉Talkshow「壞媽媽」巡美演出快閃舊金山灣區

時間：2026年2月25日晚間7時30分

地點：College of San Mateo Theatre（地址：1700 West Hillsdale Boulevard, San Mateo, CA 94402）

主辦：舊金山灣區台灣商會、舊金山灣區台灣青商會

購票：可至Eventbrite票務頁面查詢，網址：https://www.eventbrite.com/e/talkshow--tickets-1980419162025?aff=oddtdtcreator。

灣區 舊金山 單口喜劇

上一則

北加州客家同鄉會 3月1日年會暨新春聯歡

下一則

「幸運盧克」豎圍欄 威脅開槍阻擋居民去海灘

延伸閱讀

超級盃開打前先吃好 愛國者球星現身灣區這家店

超級盃開打前先吃好 愛國者球星現身灣區這家店
灣區學區「反猶事件」頻傳 州政府認定未充分處理 介入調查

灣區學區「反猶事件」頻傳 州政府認定未充分處理 介入調查
「灣區華人藝文會」成立 盼提升會員文藝、科學素養

「灣區華人藝文會」成立 盼提升會員文藝、科學素養
「甜茶」遭逼婚？傳凱莉詹納下最後通牒「結婚不然分手」

「甜茶」遭逼婚？傳凱莉詹納下最後通牒「結婚不然分手」
「慾望城市」老情人翻臉… 凱莉獲金球榮譽獎 大人物不爽

「慾望城市」老情人翻臉… 凱莉獲金球榮譽獎 大人物不爽

熱門新聞

動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25
司法部網站上30日公布丁林偉罪行大綱。(翻攝自justice.gov)

谷歌前工程師丁林偉 竊取數千頁機密文件定罪

2026-01-30 18:00
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

2026-02-02 13:42

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留