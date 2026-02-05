灣區學區「反猶事件」頻傳 州政府認定未充分處理 介入調查

聖荷西一所高中因學生在橄欖球場上擺出納粹標誌而引發全國關注，相關照片在網路上瘋傳。在此之前幾個月，根據州政府記錄顯示，聖塔克魯斯山脈一名猶太 學生遭遇了一起性質極其惡劣的事件：一名學生在未經猶太同學同意的情況下，將一面納粹旗幟貼在他的背上，拍下照片，並用手製作了一個酷似希特勒的手偶。

聖洛倫佐谷聯合學區 (San Lorenzo Unified School District)對此事進行了調查，並結案。但州政府官員隨後介入，指出學區在解決問題方面做得不夠。

灣區新聞集團獲取的加州教育廳文件證實，地方學區駁回或淡化反猶太主義投訴，隨後州政府推翻原判並責令其改變做法，這種模式在灣區各地反覆出現。自2023年12月以來，加州教育廳共收到14起與反猶太主義相關的投訴案件。官員發現，從聖塔克拉拉縣到馬連縣的各個學區未能一致地遵循規定的投訴程序，未能妥善調查指控，或在必要時未採取糾正措施。

在審查的至少12起案件中，教育廳推翻了學區關於所報告事件不構成歧視 的認定。在所有這些案件中，灣區猶太聯盟都就學區的決定向州政府提起了上訴。

這14起案件中有兩起遵循了不同的程序。在聖洛倫佐谷聯合學區，學區認定發生了反猶事件，並對涉事學生進行了處分。但州政府後來發現，該學區未能充分處理其他學生可能存在的歧視行為，也未能妥善彌補造成的傷害。

在金寶聯合高中學區，州政府並未對學區的決定進行複審，而是自行展開調查，結果發現一門族裔研究課程的教材歧視猶太學生。

這些案例涵蓋了該地區的廣泛區域，包括聖洛倫佐谷、聖塔克拉拉、金寶聯合高中、聖拉蒙谷、屋崙和舊金山等地。這些案例涉及的事件包括學生之間的騷擾、教師的言論以及州調查人員發現的以色列-哈馬斯戰爭的課堂教學內容存在不平衡或歧視性等。

猶太聯盟發言人克利馬（Tali Klima）表示，Branham高中的人體納粹標誌事件之所以引起關注，是因為這是一種很容易辨認的反猶主義形式。但其他一些事件反映出學生們面臨的一種新的、更隱蔽的反猶主義，包括圍繞課程和教師權益倡導的爭議，一些猶太學生和家庭表示，這些爭議讓他們感到被區別對待或缺乏安全感。

加州教育廳的記錄一再指向同一個問題：各學區如何處理歧視投訴以及他們是否符合州政府的要求，即教學必須不帶偏見，並且在學生因受保護特徵而遭受歧視時，學區必須做出適當的回應。