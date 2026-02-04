防治蚊蟲 巴洛阿圖洪氾區空中噴藥

克拉拉縣官員於周三在巴洛阿圖洪氾區進行空中蚊蟲控制處理，旨在減少冬季鹽沼蚊的數量。(美聯社)

聖克拉拉縣官員於周三在巴洛阿圖洪氾區進行空中蚊蟲控制處理，旨在減少冬季鹽沼蚊的數量。

根據聖克拉拉縣通訊與公共事務辦公室發布的新聞稿，這項處理將透過直升機進行，使用蚊蟲激素調節劑和微生物來阻止幼蟲發育為成蟲。

「作為公共衛生機構，我們的使命是保護社區免受病蟲害的侵害，」聖縣蚊蟲和病媒控制區主任扎希里(Nayer Zahiri)表示， 「蚊子在冬季也不會停止活動，此次處理將減少在沼澤地繁殖的蚊子數量，防止它們飛走並對附近居住或休閒的居民造成困擾。」

官員表示，處理工作預計將於上午8時左右開始，具體時間視天氣情況而定，並將持續數小時。

官員表示，這種蚊子也稱為鱗狀伊蚊（Aedes squamiger）可以飛行長達20哩（約32公里）尋找血液吸食，而且「機會主義覓食者，叮咬力強」。在洪氾區，它們大量繁殖。

當局會監測蚊子的繁殖水平，並監測寨卡病毒、登革熱和西尼羅河病毒等蚊媒疾病的傳播。

官員表示，接受處理的區域並非居民區，但減少蚊子數量將有助於「維護附近居民的生活品質」。

據縣衛生官員稱，自1992年以來，幾乎每年都會進行此類處理。所使用的殺蟲劑劑量很低，對人類、野生動物和益蟲無害，而且不會在環境中長期殘留。所有使用的殺蟲劑均已獲得州和聯邦環境保護機構的批准。

官員要求人們避開直升機低空飛行噴灑殺蟲劑區域附近的健行步道。部分步道將在處理期間封閉。受影響區域附近將張貼告示。

「處理期間，在開放的步道上不會有接觸殺蟲劑的風險，處理完成後，公眾即可進入所有區域。」