AI工程師沒時間戀愛 成金山最搶手單身貴族

Annie Liao在網上收到了大量男士的訊息，讓她應接不暇。 (取自Linkedin)

舊金山 現在最炙手可熱的單身貴族，非人工智慧 工程師莫屬，可惜他們工作繁忙，沒有太多時間談戀愛。

舊金山紀事報報導，印度裔的南迪（Kinjal Nandy）自稱是個書呆子。他每周工作84小時，埋頭鑽研數據，在閒聊中也時不時冒出「潛在空間」和「可擴展性」之類的技術術語，他甚至還用一些非常規的方式來尋找人生伴侶。

看看他的「女友需求文件」吧。就像其他創業家會為新技術撰寫「產品需求文件」一樣，南迪把所有他理想伴侶的特質都寫進了這個備忘錄裡：情緒智商高、獨立自主、願意設定界線。

列出這些標準或許顯得有些過分，尤其對於像南迪這樣21歲的約會新手來說更是如此。但他有這個資格挑剔，據灣區眾多約會專家稱，南迪——舊金山人工智慧新創公司Sonatic的聯合創始人兼執行長——是該地區最炙手可熱的單身男士之一。

Annie Liao在2024年夏天從澳洲雪梨搬到舊金山，投身於她的AI 創業計畫——一個名為Build Club的社交平台。她表示，她收到了大量來自熱情過頭男士的訊息，讓她應接不暇。一段時間之後，她開始避免使用約會軟體。「選擇太多反而讓人難以做出承諾，」她說，「即使是碰到對的人。」

更棘手的是：25歲的Annie Liao是夜以繼日的工作。為了在競爭激烈的行業中保持領先地位，許多AI新創公司實行「996」工作制，這個詞在中國也很流行，指的是每天從早上9時工作到晚上6時，每周6天。一些新創公司——包括Annie Liao的公司——甚至要求所有員工每周7天，每天從早上9時工作到晚上9時。這讓她幾乎沒有時間約會。

人工智慧新創公司女性創辦人Jia Chen是和女性約會，她表示，科技業以男性為主導的現狀讓許多女性人工智慧工程師感覺自己必須不停地工作才能獲得成功。即使她們嘗試尋找伴侶，也可能因為過於專注於專案而錯過約會。

「我曾經遇到過一個女子因為這個原因爽約，」Jia Chen說，「我當時就跟她說，『嘿，我覺得我們不太合適。』」