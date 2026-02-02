領航計畫走進灣區合光禪修中心 探索創業新心力

領航計畫成員走進灣區合光禪修中心，探索創業新心力。（受訪者供圖）

由北加州 清華校友會與北京新竹兩岸清華企業家協會於2015年共同發起的「領航計畫」，近日帶領成員走進灣區的合光國際禪修中心，展開一場結合企業家精神與心靈修行的深度交流。此次活動由矽谷 基金TSVC聯合創始合夥人、領航導師夏淳領銜，並邀請合光國際禪修中心創辦人久美擔任當日禪修導師，帶領學員從「術」走向「道」，探索創業與人生的更高維智慧。

夏淳在分享中指出，領航計畫早期更多聚焦於「術」的層面，透過案例討論與導師輔導，協助矽谷與北美華人 精英解決職場與創業中的實際問題。而隨著AI時代的來臨，真正決定創業者長期競爭力的，已不僅是算力與技巧，而是「心力」與「智慧」。

他引用自己近期的思考表示，未來的創業者需要完成三重躍遷，健康、心力與大智慧。其中，健康是根基，心力決定穩定度，而大智慧則讓人洞見事物本質、做出更「對」的選擇。這一轉向，也標誌著領航計畫正從能力訓練，走向生命狀態與認知層次的整體提升。

當天的禪修課程由久美導師親自引導。她指出，心性提升的核心表現為三個關鍵品質愛、智慧與慈悲。在她看來，最佳的生命狀態是「平靜」，而平靜並非逃離現實，而是透過減少大腦波動，使身心回到穩定狀態，讓生命重新「充電」。

久美導師以通俗語言解釋，真正的心性淨化在於淨化念頭，當雜念最大程度減少時，內在自然清明。她進一步闡述，智慧並非外求，而是當專注力穩定停留在一個點上時，雜亂念頭停止，對事物本質與規律的了悟便會自然浮現。

活動結束後，多位領航成員分享收穫。有學員表示，這次走進禪修中心，讓他重新理解「成功」的定義，不只是外在成就，而是內在是否穩定、有力量。也有人認為，透過專注與覺知的訓練，能在高壓的創業與職場環境中，保持更清晰的判斷與更柔軟的心。