領航計畫走進灣區合光禪修中心 探索創業新心力

記者李怡╱舊金山報導
領航計畫成員走進灣區合光禪修中心，探索創業新心力。（受訪者供圖）
由北加州清華校友會與北京新竹兩岸清華企業家協會於2015年共同發起的「領航計畫」，近日帶領成員走進灣區的合光國際禪修中心，展開一場結合企業家精神與心靈修行的深度交流。此次活動由矽谷基金TSVC聯合創始合夥人、領航導師夏淳領銜，並邀請合光國際禪修中心創辦人久美擔任當日禪修導師，帶領學員從「術」走向「道」，探索創業與人生的更高維智慧。

夏淳在分享中指出，領航計畫早期更多聚焦於「術」的層面，透過案例討論與導師輔導，協助矽谷與北美華人精英解決職場與創業中的實際問題。而隨著AI時代的來臨，真正決定創業者長期競爭力的，已不僅是算力與技巧，而是「心力」與「智慧」。

他引用自己近期的思考表示，未來的創業者需要完成三重躍遷，健康、心力與大智慧。其中，健康是根基，心力決定穩定度，而大智慧則讓人洞見事物本質、做出更「對」的選擇。這一轉向，也標誌著領航計畫正從能力訓練，走向生命狀態與認知層次的整體提升。

當天的禪修課程由久美導師親自引導。她指出，心性提升的核心表現為三個關鍵品質愛、智慧與慈悲。在她看來，最佳的生命狀態是「平靜」，而平靜並非逃離現實，而是透過減少大腦波動，使身心回到穩定狀態，讓生命重新「充電」。

久美導師以通俗語言解釋，真正的心性淨化在於淨化念頭，當雜念最大程度減少時，內在自然清明。她進一步闡述，智慧並非外求，而是當專注力穩定停留在一個點上時，雜亂念頭停止，對事物本質與規律的了悟便會自然浮現。

活動結束後，多位領航成員分享收穫。有學員表示，這次走進禪修中心，讓他重新理解「成功」的定義，不只是外在成就，而是內在是否穩定、有力量。也有人認為，透過專注與覺知的訓練，能在高壓的創業與職場環境中，保持更清晰的判斷與更柔軟的心。

領航計畫主辦方表示，未來將持續在北美各地推動這類結合企業實踐與心靈成長的交流活動，讓華人專業人士在互助與助人的正向循環中，培養更具深度與廣度的國際視野，迎接快速變動時代的挑戰。

