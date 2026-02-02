加州「最浪漫」8餐廳 舊金山2家進前3

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
加州有多家餐廳入選OpenTable最新公布的「全美百大浪漫餐廳」名單。圖為富樂頓Summit House。（Summit House官方臉書）
Edhat.com報導，加州有多家餐廳入選OpenTable最新公布的「全美百大浪漫餐廳」（Top 100 Romantic Restaurants in America），從舊金山的濱海景觀餐廳，到棕櫚泉（Palm Springs）陽光明媚的庭院等。以下是加州八家評選最浪漫的餐廳：

一、舊金山Boulevard。位於歷史悠久的Audiffred大樓，坐落在Embarcadero濱水區，1993年開幕，2021年翻新，由主廚奧克斯（Nancy Oakes）和尤金（Dana Younkin）領軍。餐廳主打加州風味，選用當地時令食材，主餐廳提供固定價格套餐，主廚吧台、酒吧與休息區提供單點菜單。

二、棕櫚泉FARM，位於市中心歷史悠久的廣場，是一家傳統法式餐廳，主打在地採購的農產品與手工肉製品的歐洲佳餚，以普羅旺斯風格（Provencial-style）料理為主，來訪的顧客宛如置身於法國南部。熱門菜色包括頂級菲力牛排、焗烤布里起司（baked brie）和農場雞肉沙拉等。

三、舊金山Gary Danko。該餐廳可說是舊金山精緻餐廳代名詞，以經典法式料理手法結合加州風格聞名。菜單隨季節更換，主打菜品包括頂級起司、海鮮和豐富的葡萄酒選擇等。在行政主廚Gary Danko帶領下，該餐廳連續17年獲得米其林一星（1-star Michelin）評價至2024年8月止。

四、卡爾斯巴（Carlsbad）Jeune et Jolie。由行政主廚布斯特（Eric Bost）掌舵，2023年與2024年連續獲得米其林一星肯定。該餐廳以南加州自然風貌為靈感，重新詮釋法國料理。賓客可享用四道式套餐，可選擇在室內用餐，或花園露台享受戶外氛圍。

五、聖地牙哥Mister A's，在聖地牙哥經營超過一甲子，位於曼徹斯特財經大樓（Manchester Financial Building）頂樓，是城市中極具代表性的頂樓地標餐廳，也是聖地牙哥經典高級餐廳之一。除現代法式、美式料理外，來訪的顧客還能一覽城市天際線、海灣與太平洋壯麗景色。

六、聖塔芭芭拉聖伊西德羅牧場石屋餐廳（Stonehouse at San Ysidro Ranch），位於聖伊西德羅牧場園區內，一棟19世紀柑橘包裝廠建築中，提供現代美式料理，使用主廚有機花園中新鮮採摘的香草與蔬果。餐廳設有完整的酒吧休息區，及附設壁爐、景觀優美的獨立用餐空間。

七、富樂頓頂峰餐廳（Summit House），坐落於橙縣山丘上，擁有開闊的景觀視野與古典浪漫氛圍。餐廳以英國鄉村莊園的傳統風格建造，營造出經典的浪漫。熱門菜餚包括美國農業部（USDA）頂級肋眼牛排，及香煎多利魚（John Dory）。

八、聖地牙哥海洋餐廳（The Marine Room），坐擁太平洋美景，是聖地牙哥經典標誌性餐廳之一，主打加州沿海美食，餐廳並專注永續海鮮料理，推出著名的「高潮晚宴」（High Tide Dinners）系列。

