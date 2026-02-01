喬布斯之子集資數億 相信罹癌非絕症

優勝美地基金領英網頁上刊出的里德喬布斯（Reed Jobs）照片。(linkedin.com/company/yosemiteco)

蘋果創始人喬布斯（Steve Jobs）的兒子里德（Reed Jobs）表示，他相信在不久的將來，大多數癌症 都能從致命的診斷轉變為可控的慢性疾病，他的創投公司已集資數億美元來朝這個信念發展。

舊金山紀事報引用富比士的報道，里德（Reed Jobs）的創投公司「優勝美地 基金」（Yosemite Fund）已為其第二期基金募集了超過2億美元，並希望再募集到1.5億美元。

該基金獲得了包括生物科技巨頭安進（Amgen）、紀念斯隆-凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）、麻省理工學院（MIT）和風險投資家約翰多爾（John Doerr）在內的多家主要投資者的支持。

根據富比士，在最近一輪融資後該基金目前管理的資產超過10億美元，其中包括其為醫院、捐贈基金和基金會管理的資金。34歲的里德表示：「我認為癌症將從末期疾病轉變為一種終身慢性病。我認為在我有生之年，大多數癌症都可以治癒。」

當里德12歲時，他的父親被診斷出患有胰腺癌，這是最致命的癌症類型之一。八年後，也就是2011年，他的父親過世，享年56歲。青少年時期，里德曾在史丹福的癌症實驗室工作，並在那裡就讀大學預科，攻讀醫學專業。

父親去世後，他轉讀歷史，最終透過母親蘿琳（Laurene Powell Jobs）創立的影響力投資和慈善組織艾默生基金會（Emerson Collective）重返醫療領域。在那裡，他領導了該組織專注於癌症領域的健康策略。

2023年，里德將優勝美地從艾默生基金會分拆為獨立公司。這家創投基金投資於一系列與癌症相關的療法，包括基因療法、免疫療法、人工智慧 驅動的藥物研發以及癌症早期檢測。

「我從未想過要成為一名風險投資家，」他2023年接受紐約時報採訪時說，「但我意識到，當你真正參與到項目的孵化和構建過程中時，你就能對項目的資產構成、發展方向以及科學重點產生巨大的影響。」