聖荷西3級火警 2層樓空置建築陷火海

消防員在聖荷西救火，現場火勢較大。（聖荷西消防局X平台圖片）

聖荷西 消防局表示，消防人員於1月30日在聖荷西Saratoga Avenue 1700 號路段撲救一起三級火警。起火地點為一棟兩層樓的空置建築，火勢猛烈，消防單位已採取防禦性滅火策略。

根據消防局通報，起火建築位於舊商業廣場內，過去曾有州農保險 （State Farm Insurance）等商家進駐，目前建築為空置狀態。整棟建築幾乎全面陷入火海，烈焰與濃煙直衝天際，場面相當驚人。

由於該路段為連接聖荷西與薩拉度加的主要幹道之一，鄰近85號與280號高速公路，周邊交通繁忙。警方與消防單位已在現場進行交通管制，部分路口封閉，讓大型消防車輛與救援設備順利進出，現場一度出現車流回堵情況，當局提醒駕駛人繞道行駛。

氣象人員指出，所幸事發時天氣涼爽，風速低於每小時五哩，並未出現強風助長火勢的情況，煙霧多半直上擴散，飛火或火星 波及鄰近社區的風險相對較低。不過，消防人員仍持續監控周邊狀況，以防火勢蔓延或出現餘燼復燃。

由於建築物為空置狀態，消防局目前未接獲人員受困或受傷通報。起火原因及建築物是否正進行施工，仍有待進一步調查釐清。