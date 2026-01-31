日落區停電 市議員王兆倫：PG&E應雙語協助

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
針對近來日落區（Sunset District）接連發生停電事件，影響居民日常生活與商戶營運，舊金山第四區市議員王兆倫要求太平洋煤電公司 （PG&E）走入社區，提供全天、實體且具雙語服務的現場協助，回應居民與商家的實際需求。

王兆倫辦公室表示，在其要求與協調下，PG&E已安排一支由10名工作人員組成的專責團隊，1月30日上午10時30分，在日落區23街與Irving街一帶設點，面對面協助受停電影響的居民與商家。

現場工作人員將提供中英文雙語服務，協助民眾了解停電原因、申請設備與食材損失理賠、查詢可用的補助與服務資源，並說明後續處理流程。市議員辦公室指出，許多居民過去因語言隔閡或程序繁瑣，無法順利完成申請，此次要求PG&E到場服務，正是為了補足制度上的落差。

近來日落區多次發生突發性或計畫性停電，不少居民反映，家中電器受損、冷藏食物報銷，長者與行動不便者更是首當其衝；餐飲與零售商戶則面臨臨時停業、營收中斷等壓力。有商家私下表示，即使知道可申請理賠，卻因不清楚流程而遲遲未行動。

王兆倫指出，僅依賴電話客服或線上系統，難以回應社區的實際困境，要求公用事業單位進駐社區、直接面對民眾，是基本責任，也是提升信任的第一步。他強調，未來將持續追蹤停電通報、補償進度與基礎設施改善情況，確保居民權益不被忽視。

多名日落區居民對此安排表示肯定。住在附近的陳姓居民說，家中上月因停電導致冷凍食品全數報銷，打電話一直轉接，也聽不太懂，最後就放棄了。她表示，能有工作人員到現場用中文解說，讓人安心不少。另一名經營小型餐飲店的林先生則指出，停電不只影響一天生意，還牽連備料與人力安排，有人現場教怎麼申請，至少知道該怎麼開始。

近來舊金山多個社區陸續發生計畫性與突發性停電，引發市民對電力基礎設施老化與應變機制的關注。部分商戶與居民反映，申請補償程序繁複、等待時間長，資訊透明度不足，也讓公用事業單位的問責問題再度成為討論焦點。市議會多名成員近期要求加強監督與改善通報流程，避免停電衝擊反覆落在同一批社區身上。

