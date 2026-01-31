「飛馬迎春」 北加台灣會館2月1日慶元宵

隨著農曆馬年將近，北加州台灣會館（Taiwan Community Center）2月1日下午，與台灣學校、台灣華語文學習中心（TCML）舉辦「2026飛馬迎春」新春慶祝活動。（主辦單位提供）

隨著農曆馬年將近，北加州 台灣會館（Taiwan Community Center）2月1日下午，與台灣學校、台灣華語文學習中心（TCML）舉辦「2026飛馬迎春」新春慶祝活動，邀請灣區 僑胞與社區民眾踴躍參加，在充滿台味的美食與藝文表演中，共同開啟吉祥如意的馬年。

北加 州台灣會館活動籌備多時，目標傳承台灣傳統春節文化，活動當天會館將化身為熱鬧的台灣街頭，現場準備豐富道地家鄉美食，包括深受鄉親喜愛的肉粽、油飯、鹹粥、烤香腸、炒米粉，以及餐後必備的傳統甜點豆花與糖葫蘆。主辦單位提醒，美食攤位僅收現金，請參加民眾預先準備。

藝文表演方面，現場將由台語合唱團帶來溫潤動人的家鄉歌曲，並邀請到台美小姐（Miss Taiwanese American）呈現熱力四射的拉丁舞演出，展現台美青年一代的多元才華與活力。

為了增進家庭共融與文化教育，現場特別設有懷舊童玩攤位與傳統工藝手作區，提供春聯書寫及剪紙 DIY 教學，讓大、小朋友都能親身體驗台灣傳統年節的樂趣，最後還有財神爺驚喜現身，透過趣味有獎徵答，向現場民眾派發開運紅包，象徵馬年財運與福氣到來。

日期：2026年2月1日

時間：下午12時30分至3時

地點：北加州台灣會館（地址：4413 Fortran Ct., San Jose, CA 95134）

費用：入場免費（美食攤位需自費，僅收現金）

報名連結：https://forms.gle/eo3ndxqbteaCsCFt9