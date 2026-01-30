我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

Stevens Creek Blvd.規畫邁出關鍵一步 盼2月9日前提B提案申請

記者龔玥╱聖荷西報導
Stevens Creek Boulevard是南灣一條交通需求極高的主要幹道。(Google Maps)
Stevens Creek Boulevard是南灣一條交通需求極高的主要幹道。(Google Maps)

聖荷西市、聖塔克拉拉市、聖塔克拉拉縣及谷地交通管理局（VTA）共同推動的Stevens Creek Boulevard「完整街道」（Complete Streets）規畫，28日在會議中正式說明補助申請範圍與公眾參與計畫，以趕在2月9日前提交Measure B規畫補助申請。

多市聯合會議探討Stevens Creek Boulevard規畫。（記者龔玥/翻攝）
多市聯合會議探討Stevens Creek Boulevard規畫。（記者龔玥/翻攝）

聖荷西市規畫、政策與永續部門（Planning, Policy and Sustainability）代表聯合團隊進行簡報。

Stevens Creek Boulevard是南灣一條交通需求極高的主要幹道，同時也是聖荷西與聖塔克拉拉市「零死亡願景」（Vision Zero）計畫中認定的高事故風險走廊，涉及高速車流、行人、自行車、公共運輸與殘障人士通行等多重議題，因此安全將是規畫的首要考量。

該路段近年來已有跨市合作成果，例如跨轄區的公交信號優先系統（Transit Signal Priority）已正式啟用，並開始改善公車準點率，但整體仍存在行人安全不足、自行車網路不連續、公共運輸體驗不佳等問題。

未來會透過市集快閃攤位、社區活動等方式，接觸居民。（記者龔玥╱翻攝）
未來會透過市集快閃攤位、社區活動等方式，接觸居民。（記者龔玥╱翻攝）

本次規畫將系統性進行現況與安全分析，包括行人、自行車與公共運輸設施盤點、最新碰撞資料分析，以及路邊停車與裝卸空間評估，特別關注沿線依賴路邊停車生存的中小型商家與汽車經銷商。此外，團隊也將結合最新土地使用與開發資訊，評估高強度開發對交通與街道設計的影響，並以「安全與公平」為核心，重點關注行人、自行車使用者、身障者及走廊沿線的弱勢與優先關懷社區。

在公眾參與方面，規畫團隊將透過市集快閃攤位、社區活動、宗教場所及多語問卷等方式，主動接觸居民、商家、通勤族與公共運輸乘客。公共運輸乘客往往時間有限，較難參與傳統會議，因此團隊將設法在網站與日常動線上收集意見，改善候車環境、通行路徑與整體尊重度，「讓搭乘大眾運輸的人感受到他們也是交通系統中同等重要的一環」。

在完成現況分析與公眾意見整合後，規畫將進入「需求與機會」及「設計替代方案」階段，針對行人安全、自行車舒適度、公交體驗及商業可達性等目標，提出多種設計情境，並評估其可行性、成本、社區接受度與安全成效。最終，團隊將綜合各方案優點，提出一套「優選方案」，並制定分階段實施策略，協助各轄區對齊未來工程與資金規畫。

