全美中文學校聯合總會辦漢字解碼與備課資源講座 2月7日舉行

記者江碩涵╱聖荷西報導
全美中文學校聯合總會主辦「漢字解碼與備課資源講座」2月7日將在網路舉行，主要講解漢字結構與意義的系統化解碼、常見漢字教學迷思解析、精選且可靠的漢字備課資源以及漢字如何有效融入實際教學。（主辦單位提供）
全美中文學校聯合總會主辦「漢字解碼與備課資源講座」2月7日將在網路舉行，主要講解漢字結構與意義的系統化解碼、常見漢字教學迷思解析、精選且可靠的漢字備課資源以及漢字如何有效融入實際教學。由國立清華大學國際學士班、台中教育大學兼任講師暨僑務委員會海外華文教師研習會巡迴講座、海外青年語文研習班課程主任陳玉明主講。

主辦單位表示，許多老師對於怎麼解碼漢字、可靠的漢字備課資源在哪裡都有相當高的興趣，這次邀請到編寫「漢字好好教 好好教漢字」作者陳玉明主講，讓更多華語老師們可以得到更多資源，讓課堂更生動有趣。如有問題，可聯繫全美中文學校聯合總會長程規畫委員會信箱：[email protected]

時間：2月7日美西時間下午4至6時

方式：免費線上講座

報名：報名網址：https://t.ly/tIu2m或掃描QR Code報名。

簡章：https://drive.google.com/file/d/12qNGoXAvtti7Dq6WgX55R6YGnaXqT2cD/view?usp=sharing

