聖荷西州大允跨性別選手參賽 川普政府點名違反教育法 要求道歉

川普政府點名聖荷西州大違反教育法修正案第九條。(聖荷西州大臉書)

川普政府周二宣布，聖荷西 州立大學允許一名跨性別 運動員參加女子排球隊比賽，違反了「教育法修正案第九條」（Title IX）。政府要求該校向所有隊員道歉，並承認「人的性別，無論是男性還是女性，都是不可改變的」。

聖荷西信使報報導，川普2024年總統競選期間，聖荷西州立大學曾成為輿論焦點。當時，該校女子排球隊前隊長斯盧瑟(Brooke Slusser)加入了一項訴訟，指控美國大學體育協會(NCAA)允許跨性別運動員參加女子體育比賽，構成對女性的歧視 。許多球隊為了抗議與一名他們認為擁有不公平優勢的運動員比賽，而放棄了與聖荷西州大的比賽。

「聖荷西州大允許一名男性加入女子排球隊，對女運動員造成了嚴重傷害。這不僅造成了比賽的不公平，也危及了安全，並剝奪了女性在體育運動中享有的平等機會，包括獎學金和上場時間，」教育部民權助理部長里奇（Kimberly Richey）周二在聲明中表示， 「我們將不遺餘力地追究聖荷西州立大學的責任，並要求其承諾遵守教育法修正案第九條，以保護未來的運動員免受同樣的侮辱。」

聖荷西州大從未公開承認有一名跨性別運動員曾是該隊隊員，因為這名運動員並未公開自己的跨性別身分。截至發稿時校方尚未對置評請求作出回應。 教育法修正案第九條禁止在教育計畫中基於性別進行歧視。

教育部在新聞稿中表示，為解決違反第九條修正案的問題，聖荷西州大必須向全校師生發表公開聲明，承諾採用「基於生物學的『男性』和『女性』定義，並承認人類的性別--無論是男性還是女性--都是不可改變的」。

聲明還要求該大學「根據生理性別」將體育運動和「私密」設施分開，恢復所有「被參加女子組比賽的男性運動員盜用」的個人運動記錄和頭銜，並向每位女運動員發出個人道歉信，就「允許其參與體育運動受到性別歧視的損害」向她們道歉，同時也要向任何因性別歧視而棄賽的隊伍中的運動員道歉。

川普上任後將此議題列為優先事項，簽署了一項名為「禁止男性參與女子運動」的行政命令。今年2月，美國大學NCAA加州宣布禁止跨性別運動員參加女子運動比賽。今年3月，加州州長紐森在與已故保守派知名人士查理·柯克的播客節目中稱，跨性別運動員參加女子運動隊「極其不公平」。

這個問題已經超越了黨派之爭，民調顯示，絕大多數美國人認為應該禁止跨性別運動員參加女子運動比賽。