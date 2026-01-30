我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

NBA／密爾瓦基公鹿「字母哥」交易案 勇士最有機會

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
在眾多潛在競逐「字母哥」的球隊中，金州勇士被認為是「操作難度最低」的球隊之一。（記者王子涵╱攝影）
在眾多潛在競逐「字母哥」的球隊中，金州勇士被認為是「操作難度最低」的球隊之一。（記者王子涵╱攝影）

隨著密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傳出已被球隊正式放上交易名單，聯盟各隊勢必紛紛致電詢價。ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析指出，在眾多潛在競逐者中，金州勇士被認為是「操作難度最低」的球隊之一。

馬克斯在其評估的11支主要追逐球隊中，將勇士完成交易的難度評為2分（滿分10分），與底特律活塞並列最低。不過，他也直言，這筆交易存在一項關鍵前提，必須納入巴特勒（Jimmy Butler III）高達5410萬元的合約薪資。

馬克斯指出，除非勇士選擇送走格林（Draymond Green），否則在現行薪資結構下，巴特勒的合約幾乎是促成交易的「必要條件」。然而，這與勇士管理層過去的公開態度形成微妙落差。

勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）日前曾表示，即便巴特勒因右膝前十字韌帶撕裂（ACL tear）整季報銷，球隊仍難以想像單純為了清薪資而將他交易出去。不過，在安戴托昆波進入交易討論範圍後，情勢是否改變，也成為外界關注焦點。

依照馬克斯模擬的交易方案，勇士除送出巴特勒外，還可能搭配庫明加（Jonathan Kuminga）、波齊姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕戰力，並附上最多四枚首輪選秀權與三次選秀權互換權利。若庫明加被納入包裹，公鹿方面則須回送波提斯（Bobby Portis）或庫茲馬（Kyle Kuzma）之一，以平衡薪資。

值得注意的是，鄧利維在20日受訪時，並未以強硬態度完全否定交易巴特勒的可能性。他表示，球隊原先的設想，是希望巴特勒能在下賽季回歸，延續加盟初期為球隊帶來的影響力。

「既然你提到了，我的想法是，他未來能像去年到來時那樣，再次為我們帶來提升，」鄧利維說，「以他的年紀，這個賽季仍能打出這樣的表現，其實相當令人印象深刻。」

字母

上一則

聖荷西州大允跨性別選手參賽 川普政府點名違反教育法 要求道歉

下一則

Stevens Creek Blvd.規畫邁出關鍵一步 盼2月9日前提B提案申請

延伸閱讀

NBA／勇士王朝落幕？傳多名助教認為柯爾下季不會執教

NBA／勇士王朝落幕？傳多名助教認為柯爾下季不會執教
NBA／柯瑞8記三分球白忙 勇士又傷庫明加、不敵獨行俠

NBA／柯瑞8記三分球白忙 勇士又傷庫明加、不敵獨行俠
NBA／巴特勒直言勇士半季表現「普通」 格林嘆：好多場勝利自己敗掉

NBA／巴特勒直言勇士半季表現「普通」 格林嘆：好多場勝利自己敗掉
NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線射垮黃蜂寫特別紀錄

NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線射垮黃蜂寫特別紀錄
非營利兒童組織「彩繪海龜」前CEO 被控侵吞520萬

非營利兒童組織「彩繪海龜」前CEO 被控侵吞520萬

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」