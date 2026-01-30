NBA／密爾瓦基公鹿「字母哥」交易案 勇士最有機會

在眾多潛在競逐「字母哥」的球隊中，金州勇士被認為是「操作難度最低」的球隊之一。（記者王子涵╱攝影）

隨著密爾瓦基公鹿當家球星「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傳出已被球隊正式放上交易名單，聯盟各隊勢必紛紛致電詢價。ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析指出，在眾多潛在競逐者中，金州勇士被認為是「操作難度最低」的球隊之一。

馬克斯在其評估的11支主要追逐球隊中，將勇士完成交易的難度評為2分（滿分10分），與底特律活塞並列最低。不過，他也直言，這筆交易存在一項關鍵前提，必須納入巴特勒（Jimmy Butler III）高達5410萬元的合約薪資。

馬克斯指出，除非勇士選擇送走格林（Draymond Green），否則在現行薪資結構下，巴特勒的合約幾乎是促成交易的「必要條件」。然而，這與勇士管理層過去的公開態度形成微妙落差。

勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）日前曾表示，即便巴特勒因右膝前十字韌帶撕裂（ACL tear）整季報銷，球隊仍難以想像單純為了清薪資而將他交易出去。不過，在安戴托昆波進入交易討論範圍後，情勢是否改變，也成為外界關注焦點。

依照馬克斯模擬的交易方案，勇士除送出巴特勒外，還可能搭配庫明加（Jonathan Kuminga）、波齊姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕戰力，並附上最多四枚首輪選秀權與三次選秀權互換權利。若庫明加被納入包裹，公鹿方面則須回送波提斯（Bobby Portis）或庫茲馬（Kyle Kuzma）之一，以平衡薪資。

值得注意的是，鄧利維在20日受訪時，並未以強硬態度完全否定交易巴特勒的可能性。他表示，球隊原先的設想，是希望巴特勒能在下賽季回歸，延續加盟初期為球隊帶來的影響力。

「既然你提到了，我的想法是，他未來能像去年到來時那樣，再次為我們帶來提升，」鄧利維說，「以他的年紀，這個賽季仍能打出這樣的表現，其實相當令人印象深刻。」