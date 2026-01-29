我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI搜查喬州富頓郡選務中心 帶走2020年大選選票及資料

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

費羅麗花園冬季活動 農曆年說故事

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費羅麗花園冬季迎新春，農曆新年期間將推出一系列文化慶祝活動。（費羅麗官網）
費羅麗花園冬季迎新春，農曆新年期間將推出一系列文化慶祝活動。（費羅麗官網）

位於聖馬刁縣塢德賽（Woodside）的美國著名歷史莊園費羅麗花園（Filoli），今年冬季推出一系列結合自然、生態與文化的精采活動，從紅杉林小火車、互動式親子探索空間，到農曆新年慶祝活動與室內音樂演出，讓民眾在冬日也能走進花園，感受綠意與節慶氛圍。

費羅麗花園總裁暨執行長紐波特(Kara Newport)28日表示，冬季的費羅麗花園呈現出不同於春夏的獨特美感，整個園區在冬季依然綠意盎然，青苔遍布、蕨類舒展，並可見春花悄然綻放，是探索森林步道的理想時節。她也特別指出，藝術家托馬斯・丹博（Thomas Dambo）創作的巨型木雕作品「玫瑰奇蹟（Rose Wonders）」已正式落腳紅杉林，成為冬季造訪的一大亮點。

深受家庭喜愛的「紅杉林小火車」（Railroad at the Redwoods）今年再度升級，除迷你火車穿梭於高聳紅杉之間外，園方也新增兩處互動體驗空間。「探索小屋」（Discovery Den）是一處自助式親子遊戲空間，設有顯微鏡、拓印活動與自然拼圖，讓孩童透過遊戲認識橡實、地衣與森林生態；「護林員站」（Ranger Station）則每日提供尋寶活動、自然手作與探索指南，並由園方人員介紹當地野生動植物與生態系統。

為配合農曆新年，費羅麗花園將推出一系列文化慶祝活動，包括舞獅表演、音樂演出、互動遊戲與親子體驗，園區內也布置象徵吉祥的花藝與柑橘裝置，並展出館藏亞洲藝術作品，營造濃厚節慶氛圍。2月28日另將舉辦由作家Winnie Wong主持的「花開說故事：農曆新年特別活動」，需事先預約。

自2月起，費羅麗花園將推出每月限定的幕後導覽行程，由策展與園藝團隊親自帶領，深入參觀平時不對外開放的歷史建築二樓辦公區、溫室、育苗棚與文藝復興風格花園，分享莊園維護與歷史故事。每場導覽約90分鐘。

園內舞廳也將推出冬季音樂演出系列，包括情人節爵士音樂會、愛爾蘭主題之夜，以及與聖荷西歌劇院合作的歌劇演出。

園方指出，冬末將迎來壯觀的玉蘭花盛開，隨後數千株鬱金香、水仙與珍稀花卉也將陸續綻放，為園區帶來繽紛色采與春日氣息。

親子 情人節 聖荷西

上一則

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

下一則

認TikTok壓制批評川普內容 紐森將展開調查

延伸閱讀

不滿員工跳槽 台男用空拍機投毒害死對手農場動物

不滿員工跳槽 台男用空拍機投毒害死對手農場動物
Apple北聖荷西園區啟用 增當地數百職缺

Apple北聖荷西園區啟用 增當地數百職缺
柏林甘女撞死4歲華裔童 聖馬刁縣地檢不起訴 居民集會抗議

柏林甘女撞死4歲華裔童 聖馬刁縣地檢不起訴 居民集會抗議
遊客減半 台南藍晒圖文創園區轉型拚第二個10年

遊客減半 台南藍晒圖文創園區轉型拚第二個10年
兒被賣到柬埔寨 江西單親媽隻身闖電詐園區「撈人」

兒被賣到柬埔寨 江西單親媽隻身闖電詐園區「撈人」

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。（本報檔案照）

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

2026-01-23 21:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略