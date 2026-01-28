凱撒工會罷工 醫院維持開放

凱撒醫療工會成員灣區再罷工。（記者龔玥／攝影）

凱撒醫療（Kaiser Permanente）近日再度陷入大規模勞資衝突。數千名專業醫療人員本周在灣區 及全加州 發動罷工 ，這一次，沒有結束期限。

約2800名北加州凱撒專業醫療人員，包括麻醉護理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師等近日走下工作崗位。在灣區，數百名員工聚集在屋崙醫療中心與聖塔克拉拉醫療中心外設立糾察線，敲響牛鈴、揮舞標語，高喊加薪與改善人力配置的口號。

這波行動並非孤立事件。全加州及夏威夷共有超過3萬名凱撒員工參與罷工，是近年凱撒體系規模最大的勞工行動之一。代表工人的聯合護士協會／醫療專業人員工會（United Nurses Associations of California / Union of Health Care Professionals）已明確表示，在達成協議前不會復工。

勞資雙方的談判自2025年9月破裂後，至今毫無進展。凱撒提出的新合約方案為四年加薪21.5%；工會則堅持四年加薪25%。數月來，雙方均未調整立場，甚至相互指控對方談判缺乏誠意，言辭愈發激烈。

凱撒發在電郵聲明中指出，21.5%的加薪方案在合約期間將耗資近20億美元，凱撒認為仍可透過削減其他成本吸收支出，而不進一步提高會員負擔；若接受工會提出的25%方案，將額外增加約10億美元成本，恐使醫療服務變得更難負擔。凱撒並重申，公司已是醫療產業中「薪資最具競爭力的雇主之一」。

工會則反駁，認為凱撒完全有能力負擔加薪。

凱撒已於罷工前通知病患，表示「幾乎所有」醫院與醫療辦公室將持續開放，包括急診室與藥房。凱撒同時指出，已加緊招募臨時醫療人力，並為罷工期間的班表進行人員到位作業。「大多數預約、手術與照護將不受影響，」凱撒在聲明中指出，「若有變動，將提前聯繫會員，並盡一切可能降低干擾。」