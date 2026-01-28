調查：40%聖縣居民考慮搬離灣區 相比前幾年57%大降

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
矽谷聯合創投執行長漢考克。(jointventure.org)
矽谷聯合創投的年度調查發現，有40%的聖塔克拉拉縣居民在考慮搬離灣區，但這已經比前幾年好些。

聖荷西焦點報報導，這些縣民的離意反映出他們對住房成本和負擔能力的持續不滿，儘管此地區並未出現大規模人口外流。矽谷聯合創投公司（Joint Venture Silicon Valley）的年度調查發現，聖縣40%的受訪者表示他們可能會在未來幾年內離開，這一比率較前幾年已有所下降，此前高達57%的受訪者表示有意搬遷。

調查是基於受訪者的意願，而非實際的人口遷移情況。調查詢問了犯罪率、生活成本、住房成本、醫療保健和兒童保育等因素如何影響他們搬離聖縣的決定。「情況正在好轉，」矽谷聯合創投公司執行長漢考克（Russell Hancock）指出，「人們現在對灣區或他們自己的情況稍感滿意一些。」

據專注於影響灣區經濟和生活品質問題的智庫矽谷聯合創投稱，此次調查訪問了1762名居民，誤差率低於2%。這項調查由In Bold Research公司透過行動裝置進行，並根據該地區的人口比例進行了加權，同時額外賦予權重以確保代表性不足的社區得到準確反映。漢考克說：「民調並沒有追蹤人口遷移模式，它只是反映人們的情緒狀態。」

灣區協進會（Bay Area Council）公共政策資深副總裁里根（Matt Regan）表示，在新冠疫情爆發前，灣區人口持續成長主要得益於國際移民。但長期存在的挑戰，尤其是該地區住房建設未能跟上就業成長，加劇了疫情帶出的影響。

「灣區面臨的主要挑戰之一始終是住房和基礎設施建設跟不上人口增長，」 里根說，「我們創造的就業崗位數量遠超新建住房的數量。」新冠疫情爆發後，聖塔克拉拉縣以科技為主導的經濟使其特別容易受到遠距辦公模式的影響。

因此，儘管科技公司仍在招募那些技術上位於聖塔克拉拉縣，但實際是遠距辦公的職位，但此區在疫情期間的人口下降幅度仍比美國其他地區更為顯著。漢考克表示，疫情期間整個灣區大約流失了6.6萬居民，不過由於部分居民是遷往了灣區週邊地區，因此總人口流失量尚不確定。

灣區 疫情 矽谷

