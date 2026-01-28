超級盃周不只看球 聯合廣場公園邀親子同樂

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
超級盃周不只看球，聯合廣場推免費親子同樂活動。（記者李怡／攝影）
超級盃熱潮席捲舊金山全城，市中心聯合廣場（Union Square）將化身全民同樂的大賽日樂園。主辦單位比德曼重建公司（Biederman Redevelopment Ventures，BRV）宣布，將於2月5日至7日一連三天，在聯合廣場公園舉辦「Big Game Days in Union Square」，推出多項免費、適合親子同樂的活動，邀請市民與遊客一同感受超級盃周的熱鬧氣氛。

此次活動由BRV攜手舊金山市經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）及康樂及公園局共同合作，並獲得Comcast經費支持。主辦單位表示，除了公園原有的親子活動安排外，活動期間將打造臨時球迷專區，讓市中心成為兼具運動、文化與社區氛圍的歡聚場域。

活動亮點之一是2月5日至7日每日登場的「充氣式美式足球挑戰」，現場設有大型充氣足球設施，民眾可免費體驗投擲、互動遊戲，無論是親子同樂或拍照打卡都十分合適。活動時間為上午11時至下午6時。

2月5日（周四）下午5時，舊金山知名公益啦啦隊CHEER San Francisco將帶來高難度特技與活力十足的演出，為超級盃周揭開熱鬧序幕。2月6日（周五）下午4時至8時，廣受歡迎的「Salsa in the Square」也將推出特別版，由DJ Juan Love現場播放拉丁舞曲，邀請民眾在戶外舞池隨音樂起舞，感受舊金山多元文化魅力。

2月7日（周六）下午2時30分，柏克萊加州大學的Cal Band將進駐聯合廣場，以震撼的銅管樂與鼓聲，重現美式大學球賽的熱血氣氛。緊接著下午3時登場的是「辣味雞翅挑戰賽」，開放10名民眾現場報名，挑戰城市中最嗆辣的醬料，並由D&N Hot Wings提供雞翅與花椰菜點心，優勝者還可獲得大獎。

主辦單位強調，所有活動均免費對外開放，希望藉由大型節慶活動吸引人潮回流市中心，活絡商圈，同時為家庭與社區提供安全、歡樂的公共空間。更多活動資訊可至聯合廣場官方網站查詢：https://visitunionsquaresf.com/park-programs。

