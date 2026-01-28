舊金山街頭「致電共和黨人」公共電話暴紅

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
「Matter神經科學」公司網站主頁標榜，Matter Club是全球第一個情緒健康社群。 (matter.xyz)
「Matter神經科學」公司網站主頁標榜，Matter Club是全球第一個情緒健康社群。 (matter.xyz)

舊金山街頭有一具公共電話，寫著「打電話給一位共和黨人」（call a republican），這具電話已經暴紅，但誰是幕後推手呢？

SFGATE的文化記者卡洛夫（Tomothy Karoff）報導，某天早上他走到Valencia Street的那具公用電話，給一位名叫克雷格（Kregg）的72歲德州退休高中英語老師打電話。兩人之前從未說過話；直到對方拿起電話，他才知道他的存在。

那具公用電話，將舊金山（自由主義堡壘）的陌生人與德州阿比林（美國最保守的城市之一）的人聯繫起來。舊金山的公用電話寫著「致電共和黨人」。拿起聽筒後，它會自動撥打阿比林一家書店外標有「致電民主黨人」的公用電話。他和克雷格就是這樣聊起來的。當時克雷格剛從書店出來，聽到公用電話響就接了。

這是科技公司「Matter神經科學」（Matter Neuroscience）的宣傳噱頭，該公司已獲融資2600萬美元。該公司研究幸福的生物標誌物（biomarkers of happiness），目前提供一款「情緒健康應用程式」（emotional fitness app）。

「我們的設計目標是幫助人們在情緒和分子層面都達到更平衡的生活。實際上，這意味著幫助人們了解他們所有幸福的來源，」該公司行銷副總裁史東（Beth Stone）告訴SFGATE。

這具公用電話幾天前才安裝，便已在社群媒體上迅速走紅。截至發稿時，Matter Neuroscience在Instagram上分享的一段影片已經獲得了380萬次瀏覽。

「政治分歧很正常，但敵對的言論往往會提高我們大腦中的皮質醇水平（壓力），抑制我們的幸福感，」電話上的標語牌寫道。「積極的對話則恰恰相反，它們能降低皮質醇水平，並促進多巴胺和內源性大麻素等讓人感覺良好的神經傳導物質的分泌。」

這其實就是用比較專業的說法來表達：與人交談會讓人感覺良好。這具公用電話將保留一個月。Matter Neuroscience公司正在記錄通話內容，並將片段分享到社群媒體上，所有姓名和身分資訊都會被隱瞞。

史東聽了一些較長對話的錄音。她說，討論的話題五花八門，但總體來說都是正面的。通話者們討論了他們對新年的目標，並比較了各自所在城市的生活成本。在一次通話中，一位來電者請對方為他祈禱。

