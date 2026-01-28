舊金山毒品犯罪率飆逾5成 警：因更積極執法

警方表示，毒品相關犯罪的數據上升，反映的是更積極的執法行動。（記者王子涵／攝影）

媒體Mission Local報導，全美多數城市在去年犯罪率持續下降，而舊金山 卻在毒品犯罪方面逆勢上升。最新研究顯示，舊金山2025年毒品相關案件比前一年大幅增加近54%，成為全美主要城市中增幅最高者。

根據無黨派智庫「刑事司法委員會」（Council on Criminal Justice）今年1月發布的研究，全美整體兇殺、加重攻擊與搶劫案件在2025年普遍下降，毒品相關逮捕則僅上升7%。然而，舊金山的情況明顯不同，2025年每千名居民約有近9起毒品相關逮捕或開罰案件，較2024年增近54%。

該研究在2024與2025年統計的19個城市中，僅另有4座城市毒品犯罪增幅超過20%，其中奧斯汀（Austin）以46%居次。

值得注意的是，毒品犯罪增加的同時，舊金山的藥物過量死亡人數卻略有下降。數據顯示，2024年全市因意外藥物過量死亡人數為635人，2025年降至621人。美國國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）的初步資料也指出，全國藥物過量死亡人數持續下滑。

研究並未明確指出舊金山毒品犯罪上升的原因，但警方表示，數據反映的是更積極的執法行動。舊金山警方指出，近年來在毒品製造、販售與持有方面的取締明顯加強，逮捕與開罰數量均創下新高。

警方數據顯示，去年3月全市共記錄520起毒品相關逮捕或開罰案件，為2018年以來單月最高，其中約四分之一集中在16街與米慎街（16th Street and Mission）一帶，該區當時有大量警力部署。

研究同時指出，即便與疫情 前相比，舊金山的毒品犯罪率仍顯著上升。刑事司法委員會分析40座美國大城市後發現，暴力犯罪 與多數財產犯罪在2025年已降至或低於2019年水準，舊金山整體趨勢亦大致相符；唯獨毒品犯罪例外。

數據顯示，在其他16個城市中，毒品犯罪率平均低於2019年水準，但舊金山2019年至2025年間毒品犯罪率卻暴增121%。

分析人士指出，舊金山毒品執法與公共安全政策，仍將是市府與社區高度關注的焦點。