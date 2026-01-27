不滿薪資、福利 金山公立教師工會準備罷工

老師為罷工準備標語和繪畫。（UESF提供）

舊金山 教師罷工 陰影再度浮現，代表全市逾6500名公立學校教職員的舊金山聯合教育工會（United Educators of San Francisco，UESF）表示，若學區 未改變談判方向，最快數日內恐將發動近50年來首次全面罷工。

UESF目前正於全市各校進行第二輪罷工授權投票，投票將持續至1月28日。工會指出，去年12月首輪投票中，逾99%的會員投下贊成票。根據程序，一旦加州公共就業關係委員會（PERB）發布最終事實調查報告後，工會即可合法罷工，該報告預計於2月4日公布。

工會主席柯瑞爾（Cassondra Curiel）表示，罷工「是非常可能的結果」，除非學區在薪資與福利議題上調整立場。她指出，工會目前並未提出新方案，但仍希望學區重新考慮，以避免衝突升高。

勞資對立的核心，在於薪資與福利分歧，UESF要求未來兩年為持證人員（包括教師、護士與輔導員）加薪9%，為非持證人員加薪14%；學區則僅提出全面加薪2%的方案，並要求削減部分帶薪假、備課時間、科主任津貼，且放寬班級人數上限。工會直言，該提案「令人感到被羞辱」。

學區指出，未來三年預估將面臨1億3000萬元赤字，財政壓力沉重。由於長期財務失衡與學生人數下滑，舊金山聯合學區（SFUSD）目前仍受加州教育廳（CDE）部分財務監管，任何被認定為危及財政穩定的支出，包括加薪，都可能遭到否決。

工會則質疑，學區同時規畫設立約1億1100萬元、相當於8%的「經濟不確定性準備金」，卻以財政困難為由拒絕回應教師訴求。工會代表指出，「現在就是下雨的時候」，準備金應用於留住人力與穩定校園。

除了薪資，醫療保險與特殊教育人力亦是談判焦點。工會要求學區全額負擔家屬健保費用，目前合約僅補助一名眷屬65%、兩名53%。

學區對此未正面回應，僅表示已提出包含家屬健保在內的整體方案，但遭工會拒絕。