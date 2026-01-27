我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

不滿薪資、福利 金山公立教師工會準備罷工

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
老師為罷工準備標語和繪畫。（UESF提供）
老師為罷工準備標語和繪畫。（UESF提供）

舊金山教師罷工陰影再度浮現，代表全市逾6500名公立學校教職員的舊金山聯合教育工會（United Educators of San Francisco，UESF）表示，若學區未改變談判方向，最快數日內恐將發動近50年來首次全面罷工。

UESF目前正於全市各校進行第二輪罷工授權投票，投票將持續至1月28日。工會指出，去年12月首輪投票中，逾99%的會員投下贊成票。根據程序，一旦加州公共就業關係委員會（PERB）發布最終事實調查報告後，工會即可合法罷工，該報告預計於2月4日公布。

工會主席柯瑞爾（Cassondra Curiel）表示，罷工「是非常可能的結果」，除非學區在薪資與福利議題上調整立場。她指出，工會目前並未提出新方案，但仍希望學區重新考慮，以避免衝突升高。

勞資對立的核心，在於薪資與福利分歧，UESF要求未來兩年為持證人員（包括教師、護士與輔導員）加薪9%，為非持證人員加薪14%；學區則僅提出全面加薪2%的方案，並要求削減部分帶薪假、備課時間、科主任津貼，且放寬班級人數上限。工會直言，該提案「令人感到被羞辱」。

學區指出，未來三年預估將面臨1億3000萬元赤字，財政壓力沉重。由於長期財務失衡與學生人數下滑，舊金山聯合學區（SFUSD）目前仍受加州教育廳（CDE）部分財務監管，任何被認定為危及財政穩定的支出，包括加薪，都可能遭到否決。

工會則質疑，學區同時規畫設立約1億1100萬元、相當於8%的「經濟不確定性準備金」，卻以財政困難為由拒絕回應教師訴求。工會代表指出，「現在就是下雨的時候」，準備金應用於留住人力與穩定校園。

除了薪資，醫療保險與特殊教育人力亦是談判焦點。工會要求學區全額負擔家屬健保費用，目前合約僅補助一名眷屬65%、兩名53%。

學區對此未正面回應，僅表示已提出包含家屬健保在內的整體方案，但遭工會拒絕。

隨著談判陷入僵局，罷工時程逐步逼近，學區同時還面臨新一輪削支與校園關閉討論。家長團體擔憂，若罷工成真，勢將進一步衝擊本已動盪的舊金山公立教育體系。

老師為罷工準備標語和繪畫。（UESF提供）
老師為罷工準備標語和繪畫。（UESF提供）

學區 罷工 舊金山

上一則

聖荷西2012年槍擊案有進展 男涉殺人被捕

下一則

角逐裴洛西席位 威善高料獲提名

延伸閱讀

紐約護士恢復罷工 談判有進展 州長延長緊急狀態

紐約護士恢復罷工 談判有進展 州長延長緊急狀態
保障醫療福利 護士大罷工取得關鍵進展

保障醫療福利 護士大罷工取得關鍵進展
舊金山市推一對一家教輔導 1445名學生受益

舊金山市推一對一家教輔導 1445名學生受益
預算不足1500萬 新州1學區陷入財政危機

預算不足1500萬 新州1學區陷入財政危機
舊金山學區 加碼私人輔導拚閱讀力

舊金山學區 加碼私人輔導拚閱讀力

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿