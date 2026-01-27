我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事

「紅龍蝦」龍蝦節回歸 推5款新菜色、限定雞尾酒

聖縣安置無家者 啟用新一輪聯邦資金

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉縣將運用最新一輪聯邦無家可歸補助資金安置遊民。示意圖。（Timur Weber / Pexels)
聖塔克拉拉縣將運用最新一輪聯邦無家可歸補助資金安置遊民。示意圖。（Timur Weber / Pexels)

據「聖荷西焦點」報導，聖塔克拉拉縣表示，將運用最新一輪聯邦無家可歸補助資金，加快推動「快速安置（Rapid Rehousing）」計畫，協助無家者入住一般公寓，穩定居住狀況。

縣府此次自「緊急解決補助計畫 （ESG）」近60萬美元。該計畫資金可用於庇護所營運、外展服務、無家可歸預防及快速安置。過去五年，縣府累計獲得約250萬美元ESG補助，主要用於提供限期租金補貼的快速安置計畫。縣府支援性住房辦公室副主任阿姆斯壯（Hilary Armstrong）表示，這筆資金每年約可協助50戶家庭取得並維持永久住房。

此次補助屬2023-24財政年度，在川普總統（Donald Trump）就任前核定。儘管川普政府近期主張調整聯邦無家可歸資金分配、並反對「住房優先」模式，縣府指出，目前並無跡象顯示ESG補助將被中止。另一方面，川普政府曾試圖將最大宗的「連續照護補助（Continuum of Care）」轉向臨時住房，但相關作法已因訴訟遭聯邦法官暫時擋下，該補助目前仍協助約1800名縣內居民穩定居住。

非營利組織Agape Silicon Valley創辦人蘭頓（Todd Langton）肯定縣府重視快速安置，但認為仍需加強就業訓練、理財與戒癮等配套，否則部分長期無家者在最長24個月補助期滿後，仍可能無力負擔房租而再度流落街頭。

縣府指出，快速安置主要針對短期無家者與家庭。2024年4月至2025年3月，共有逾1600戶家庭參與，其中1239戶在補助結束後仍能維持永久住房。然而，2025年即時點算顯示，縣內無家者超過1萬700人，長期無家人口達4650人，較2023年增加21%，顯示住房穩定仍是縣府面臨的重大挑戰。

川普 租金 聖荷西

上一則

迎超級盃設高安全區 李維體育場周邊大封路

下一則

金山市府稱完成超級盃整備 確保市民與訪客「安全」

延伸閱讀

最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了
川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元

川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元
4年來換了第5位 哥大聘姆努金出任校長

4年來換了第5位 哥大聘姆努金出任校長
川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了

川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了
川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。（本報檔案照）

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

2026-01-23 21:30

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」