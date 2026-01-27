聖縣安置無家者 啟用新一輪聯邦資金

聖塔克拉拉縣將運用最新一輪聯邦無家可歸補助資金安置遊民。示意圖。（Timur Weber / Pexels)

據「聖荷西 焦點」報導，聖塔克拉拉縣表示，將運用最新一輪聯邦無家可歸補助資金，加快推動「快速安置（Rapid Rehousing）」計畫，協助無家者入住一般公寓，穩定居住狀況。

縣府此次自「緊急解決補助計畫 （ESG）」近60萬美元。該計畫資金可用於庇護所營運、外展服務、無家可歸預防及快速安置。過去五年，縣府累計獲得約250萬美元ESG補助，主要用於提供限期租金 補貼的快速安置計畫。縣府支援性住房辦公室副主任阿姆斯壯（Hilary Armstrong）表示，這筆資金每年約可協助50戶家庭取得並維持永久住房。

此次補助屬2023-24財政年度，在川普 總統（Donald Trump）就任前核定。儘管川普政府近期主張調整聯邦無家可歸資金分配、並反對「住房優先」模式，縣府指出，目前並無跡象顯示ESG補助將被中止。另一方面，川普政府曾試圖將最大宗的「連續照護補助（Continuum of Care）」轉向臨時住房，但相關作法已因訴訟遭聯邦法官暫時擋下，該補助目前仍協助約1800名縣內居民穩定居住。

非營利組織Agape Silicon Valley創辦人蘭頓（Todd Langton）肯定縣府重視快速安置，但認為仍需加強就業訓練、理財與戒癮等配套，否則部分長期無家者在最長24個月補助期滿後，仍可能無力負擔房租而再度流落街頭。

縣府指出，快速安置主要針對短期無家者與家庭。2024年4月至2025年3月，共有逾1600戶家庭參與，其中1239戶在補助結束後仍能維持永久住房。然而，2025年即時點算顯示，縣內無家者超過1萬700人，長期無家人口達4650人，較2023年增加21%，顯示住房穩定仍是縣府面臨的重大挑戰。