我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事

「紅龍蝦」龍蝦節回歸 推5款新菜色、限定雞尾酒

走私盜獵象鼻、犀牛角 三人被捕

編譯陳盈霖／綜合報導
弗萊斯諾縣日前破獲野生動物走私案，查獲來自泰國盜獵的犀牛角、象牙等物品。（加州漁獵局）
弗萊斯諾縣日前破獲野生動物走私案，查獲來自泰國盜獵的犀牛角、象牙等物品。（加州漁獵局）

加州KRON 4電視台報導，弗萊斯諾縣（Fresno County）日前破獲一起野生動物走私案，相關單位查扣來自泰國非法盜獵的象鼻、犀牛角及其他數百件非法獵殺的動物製品，同時逮捕三名嫌犯。加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife，CDFW）表示，這批動物製品藏在從泰國寄送至弗萊斯諾的偽造包裹中。包裹內還有羚羊製品、海象牙、疑似熊膽及龜殼等。

漁獵局指出：「經確認，這些象鼻來自亞洲象，該物種受到『瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約』（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora，CITES）保護。」遭逮捕的三名嫌犯，在弗雷斯諾與馬德拉（Madera）縣面臨違反「加州漁獵法」（California Fish and Game Code）野生動物走私相關指控。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，州政府正動用一切可用資源打擊並瓦解走私集團。他在聲明中表示，任何形式的非法販運都不可接受，包括野生動物走私。這些產品的國際非法市場助長盜獵行為，威脅全球生物多樣性。加州不會參與其中。

不僅如此，漁獵局執法人員還在馬德拉縣取締非法鬥雞集團。調查過程中，執法人員查扣受保育紅隼（kestrel falcons）的非法衍生性商品及一支違禁消音器。相關單位扣押這些證物，且依情況向馬德拉縣動物服務部門及馬德拉縣檢察長辦公室提出指控。

漁獵局副局長兼執法主管阿諾（Nathaniel Arnold）表示，這項逮捕行動得益於十年前加州禁止象牙銷售的立法，「這項調查恰恰證明AB 96法案的重要性」他說，加州是美國人口最多州，也是國際貿易重要樞紐，打擊野生動物走私行動，可能會產生全球性影響。加州漁獵局致力與州、聯邦和國際合作夥伴一同打擊和瓦解這些非法市場，確保相關涉案人承擔法律全部後果。」

加州 泰國 紐森

上一則

超級盃賽場周邊多條主要道路 擴大封閉

下一則

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

延伸閱讀

加州稅負、房價嚇跑人 搬到這九個州有一好處等同變相加薪

加州稅負、房價嚇跑人 搬到這九個州有一好處等同變相加薪
加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相

加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相
人權組織：伊朗示威潮已釀近6千死 逾4萬人被捕

人權組織：伊朗示威潮已釀近6千死 逾4萬人被捕
加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸

加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸
日舞影展 Z世代佛州國會議員挨揍 1男被捕

日舞影展 Z世代佛州國會議員挨揍 1男被捕

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。（本報檔案照）

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

2026-01-23 21:30

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」