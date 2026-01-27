走私盜獵象鼻、犀牛角 三人被捕

弗萊斯諾縣日前破獲野生動物走私案，查獲來自泰國盜獵的犀牛角、象牙等物品。（加州漁獵局）

加州 KRON 4電視台報導，弗萊斯諾縣（Fresno County）日前破獲一起野生動物走私案，相關單位查扣來自泰國 非法盜獵的象鼻、犀牛角及其他數百件非法獵殺的動物製品，同時逮捕三名嫌犯。加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife，CDFW）表示，這批動物製品藏在從泰國寄送至弗萊斯諾的偽造包裹中。包裹內還有羚羊製品、海象牙、疑似熊膽及龜殼等。

漁獵局指出：「經確認，這些象鼻來自亞洲象，該物種受到『瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約』（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora，CITES）保護。」遭逮捕的三名嫌犯，在弗雷斯諾與馬德拉（Madera）縣面臨違反「加州漁獵法」（California Fish and Game Code）野生動物走私相關指控。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）表示，州政府正動用一切可用資源打擊並瓦解走私集團。他在聲明中表示，任何形式的非法販運都不可接受，包括野生動物走私。這些產品的國際非法市場助長盜獵行為，威脅全球生物多樣性。加州不會參與其中。

不僅如此，漁獵局執法人員還在馬德拉縣取締非法鬥雞集團。調查過程中，執法人員查扣受保育紅隼（kestrel falcons）的非法衍生性商品及一支違禁消音器。相關單位扣押這些證物，且依情況向馬德拉縣動物服務部門及馬德拉縣檢察長辦公室提出指控。

漁獵局副局長兼執法主管阿諾（Nathaniel Arnold）表示，這項逮捕行動得益於十年前加州禁止象牙銷售的立法，「這項調查恰恰證明AB 96法案的重要性」他說，加州是美國人口最多州，也是國際貿易重要樞紐，打擊野生動物走私行動，可能會產生全球性影響。加州漁獵局致力與州、聯邦和國際合作夥伴一同打擊和瓦解這些非法市場，確保相關涉案人承擔法律全部後果。」