日本特色鬆餅快閃落幕 灣區食客回味

日本鬆餅品牌iWAFFLE在灣區舉辦快閃活動。（記者龔玥/攝影）

來自日本 的特色鬆餅品牌iWAFFLE於近期在灣區 大型日式超市Mitsuwa Marketplace舉辦快閃活動，在限時開賣期間引發消費者熱烈迴響，人氣超乎預期。雖然活動已於日前結束，但不少顧客仍紛紛回味並討論此次快閃所帶來的美食體驗。

iWAFFLE是一個源自日本、以手工製作、選用優質季節性食材打造的鬆餅品牌，主打柔軟鬆餅夾入多種豐富風味餡料的日式風味鬆餅。它不同於一般歐式鬆餅的厚重，而是以更輕盈、口感柔軟的日式風格著稱，並佐以如巧克力、紅豆、北海道起司等經典口味，迎合喜愛日式甜點的消費者喜好。

本次快閃活動選在Mitsuwa Marketplace舉行，店方結合現場示範與販售，讓顧客能夠親眼見證鬆餅製作過程並立即品嚐。Mitsuwa Marketplace是日式超市連鎖之一，提供各式日式美食、食材及文化商品，其聖荷西 分店長期以來都是灣區日式料理與甜點愛好者的聚集地。

活動期間，不少民眾特地前往排隊購買iWAFFLE產品，其中以北海道風味起司（Hokkaido cheese）、巧克力及紅豆口味最受歡迎。有排隊顧客接受採訪時表示，這類鬆餅在日本非常受歡迎，但在美國本地實際嘗到仍屬罕見，「這種風味和口感在灣區很難得見到，值得特地來排隊」。另一位顧客則笑稱，「即使要排隊等候，也很值得」，顯示活動吸引力之強。