社區學院攜手港區 推動藍色經濟

【本報訊】
照片由左至右為：洛杉磯港Avin Sharma、校長資深顧問Carla Grandy、加州社區學院校長 Sonya Christian、AltaSea 執行長Terry Tamminen、理事會主席Hildegarde B. Aguinaldo、勞動力與經濟發展副校長Tony Cordova、加州州長商業與經濟發展辦公室Derek Kirk、洛杉磯港口學院經濟與勞動力發展學院院長Sandra Sanchez、理事會副主席Bill Rawlings。（主辦單位提供）
加州社區學院校長辦公室與洛杉磯港AltaSea（AltaSea at the Port of Los Angeles）日前簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動加州快速成長的「藍色經濟」範疇中的氣候行動、可持續發展與勞動力培育機會。藍色經濟包括依靠海洋、海岸與水道的可持續發展經濟活動，從而在為子孫後代保護海洋生態系統的同時推動創新、尋求氣候解決方案並創造就業。

透過這項新協議，加州社區學院將與AltaSea共同推廣與潔淨再生能源、港口去碳化、再生型水產養殖、海洋碳移除，以及其他對加州氣候與經濟未來至關重要的新興產業相關的認識、教育與職業發展途徑。

2025年1月加州社區學院理事會更新了「氣候行動與可持續發展框架」，作為 Vision 2030戰略計劃的一部分，為加州學區訂定系統性目標，其中2035年為加州實現溫室氣體排放量相較基準值減少100％的目標年。

加州社區學院校長Sonya Christian表示，加州社區學院在培養投入前沿產業的人才以及提升在職加州民眾技能方面扮演關鍵角色，這項工作正是 Vision 2030 的核心。她指出，各學院正齊心協力，打造與 AltaSea 及整個洛杉磯港正在成形的綠色科技與新經濟相契合的課程與勞動力發展路徑。

雙方計畫協調州內、全國及國際範圍內與可持續發展藍色經濟相關的合作行動，包括研究與「教育到就業」的人才培育管道、如實習等勞動力發展機會，以及學生、教師與行政人員的學習交流。

AltaSea 執行長 Terry Tamminen 表示，適應氣候變化並實現州政府的氣候目標，需要教育、產業與政府之間的協作，透過與加州社區學院合作，得以擴展實際可行的氣候解決方案，同時打造具包容性的「教育到就業」發展路徑。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 指出，港口是氣候創新與實際應用交會之處，這項合作將教育和勞動力發展與港口技術和解決方案相結合，既幫助加州減少排放，也為藍色經濟培育人才，完整合作備忘錄可於校長辦公室網站查閱。

加州社區學院是全國規模最大的高等教育系統，擁有 73 個學區和116 所學院，每年為約 220 萬名學生提供教育。加州社區學院提供職業教育與勞動力培訓、保送轉學至四年制大學以及學位與證書發展路徑。

加州 洛杉磯港 學區

