AcoM會議：抵制ICE移民執法擴散 社區自救與法律反擊並進

記者龔玥/聖荷西報導
AcoM會議分享觀察與行動經驗。（圖由AcoM提供）
AcoM會議分享觀察與行動經驗。（圖由AcoM提供）

隨著美國移民及海關執法局（ICE）近來在全國各地加強突襲、街頭逮捕及武力執法行動，移民社區與其支持者正掀起一波規模不斷擴大的抵制浪潮。從訴訟、民權投訴、校園組織到地方自我防衛與互助網絡，社區回應的層次與形式愈發多元，也引發全國對問責、公共安全與移民政策走向的高度關注。

AcoM會議以「隨著風險升級，社區對移民執法的抵制浪潮擴散」為主題，分享第一線的觀察與行動經驗。主辦單位指出，ICE的強勢執法已在社區內造成普遍恐懼，也促使家庭、維權人士與地方官員展開前所未有的反抗與組織動員。

參與的專家有明尼蘇達州公立學校家長奧特羅（Amanda Otero）、「美國之聲」執行長卡德納斯（Vanessa Cárdenas）、全國移民計畫（National Immigration Project，NIPNLG）專職律師加西亞（Ann Garcia）、芝加哥「ONE Northside」組織行動者莫雷諾（Nellie Moreno）、哈佛法學院克倫威爾法學講座榮休教授圖什內（Mark Tushnet）。

近期民調顯示，愈來愈多美國人認為ICE 的執法「過於激進」，其中包括獨立選民、部分共和黨人，甚至保守派媒體內部也開始質疑其策略與範圍。政治層面出現鬆動，社區層面的行動則快速升溫。

奧特羅表示，雖然社區每日目睹執法帶來的恐懼與創傷，但她同時為居民的團結感到驕傲。她指出，成千上萬的家長與志工自發組織起來，為不敢外出的家庭提供食物、交通協助，並在學校周邊巡邏，確保孩子安全上下學。她形容，這類「庇護學校」行動已在全州擴散，並持續有更多學校加入。

莫雷諾則分享，當地已建立涵蓋數千人的互助與警示網絡，包括培訓居民識別ICE人員、設立熱線通報突襲行動，以及提供法律與生活支援。芝加哥從未如此團結，社區以非暴力方式保護鄰居，並在必要時集體動員施壓。

法律層面上，加西亞指出，針對ICE使用武力、催淚瓦斯、非法進入住宅及跟蹤恐嚇的訴訟正在多地推進，部分聯邦法官已對執法行為提出質疑。他強調，沒有搜查令即進入住家在法律上站不住腳，相關政策勢必面臨挑戰。

從宏觀角度出發，圖什內指出，當前局勢在歷史上並非首次出現。他們回顧美國內戰前後的逃奴法爭議，認為當法律與道德發生衝突時，地方抵抗往往成為推動制度變革的關鍵力量。

儘管風險升高、壓力加劇，但這也是一個促使更多人參與、重新審視移民執法體系與公共安全的關鍵時刻。社區的集體行動，正成為對抗恐懼、爭取尊嚴與權利的重要力量。

移民 ICE 芝加哥

