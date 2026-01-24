台灣華語文學習中心深耕矽谷 Google華語專班第五期開課

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
中高級班教師葉思吟（左前一）與學員合影。（主辦單位提供）
為推動台灣華語文教育並深化主流社會交流，金山灣區僑教中心攜手台灣華語文學習中心（TCML）北加州台灣會館辦理「TCML Google華語科技專班」第五期課程1月14日正式開班，持續為矽谷科技人才量身打造專業導向之華語文學習環境，本期共開設初中高級及商用班，合計62位Google工程師學員參與。

商用中文班教師蔡欣凌（後中站立者）與學員合影。（主辦單位提供）
金山灣區文教中心主任莊雅淑表示，隨著全球華語學習熱潮持續升溫，僑委會結合全球僑校與在地教育資源，已於世界各地成立95所台灣華語文學習中心（TCML），金山灣區僑教中心長期扮演整合與推動角色，自2024年促成TCML與Google合作以來，迄今成功開辦五期課程。

矽谷作為全球科技重鎮，匯聚來自各國科技專業人才，企業於拓展亞洲市場及跨文化溝通方面需求日益殷切，透過華語科技專班之辦理，不僅回應產業實際需求，也有助提升主流社會對臺灣華語教育專業性與多元性的認識。

TCML北加州台灣會館校長戴佩俐表示，華語科技專班自開辦以來深獲學員肯定，在教師團隊與學員共同努力下，學習成效顯著，本期課程為期十周，依學員程度規畫五個班級，並持續開設商用中文班，以契合Google工程師實際需求。

本期由五位專業師資授課，分別為吳秀君、賈筀琳、葉佳玲、葉思吟及蔡欣凌，內容延續與科技產業合作之成功經驗，結合台灣優質華語教學特色與科技職場實務需求，課程設計著重互動學習與實務演練，透過情境式對話、小組討論及角色扮演等教學方式，引導學員建立學習信心與持續學習動力，讓Google工程師學員於職場中發揮語言優勢。

