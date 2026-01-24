數周前才裁308人 Meta計畫再砍灣區219人

臉書母公司Meta近年持續進行裁員，據披露將再裁數百名員工。（本報資料照片）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms披露計畫在灣區 裁減數百個崗位，此舉正值該地區科技行業持續裁員 之際。

該公司向加州就業發展廳（EDD）提交的官方WARN（工人調整和再培訓通知法案）通知函顯示，此次裁員將影響柏林甘市Airport Blvd. 311號的219個職位。

總部位於蒙洛公園市（Menlo Park）的Meta平台公司表示，根據WARN要求，裁員將於3月20日前後實施。

Meta首席人力資源官蓋爾（Janelle Gale）在信中聲明：「此次裁員預計為永久性離職。上述受影響員工均未加入工會。離職員工不得基於資歷或其他因素取代留任員工。」

此前WARN通知顯示，該公司剛於2025年12月22日在蒙洛公園市裁減至少308個崗位，此次披露距上次裁員僅數周之隔。

灣區裁員是Meta決定從虛擬實境部門削減1500個崗位的組成部分，部分受影響員工或可轉崗留任。

蓋爾表示：「若受影響員工在預定離職日期前接受公司提供的其他職位，則不會因此次裁員而離職。」

據「信使報」查閱Beacon Economics經過季節性調整的估算數據，Meta Platforms絕非灣區唯一裁減科技崗位的企業。

Beacon Economics評估顯示，截至2025年11月的這一年中，該地區科技公司淨裁員2萬9500人。該機構數據源自加州就業發展局官方月度報告。