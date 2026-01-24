我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

東華醫院新董事會就職 吳子銘、雷顯文續任主席、副主席

記者李怡／舊金山報導
東華醫院舉行2026年董事會就職典禮，就職董事與出席的州府與市府民選官員。（記者李怡／攝影）
東華醫院舉行2026年董事會就職典禮，就職董事與出席的州府與市府民選官員。（記者李怡／攝影）

擁有百餘年歷史的東華醫院，1月23日舉行2026年度董事會就職典禮，正式公布新一屆董事會成員名單。院方表示，新董事會未來一年共同領導醫院發展方向，持續以「以社區為本」的理念，為多元族群提供具語言與文化適切性的醫療服務。

東華醫院創立於1899年，是舊金山歷史最悠久的社區醫院之一，長期服務華裔及其他少數族裔居民。院方指出，醫療成本不斷攀升、政府補助受限環境下，社區醫院面臨前所未有的挑戰，但東華仍致力於維持基本醫療可近性，確保弱勢族群不被排除在醫療體系之外。

新一屆董事會中，醫師吳子銘續任董事會主席，雷顯文續任副主席。院方表示，兩人獲得董事會成員一致支持，顯示對其領導能力與長期投入社區醫療的肯定。

回顧過去一年，東華醫院在多項領域取得進展。院方指出，醫院連續獲「新聞週刊」評選為全美最佳州內醫院之一，並在參議員威善高（Scott Wiener）支持下，成功爭取州政府撥款，推動永久癌症診療及相關服務設施的發展。此外，醫院也透過聯邦醫療保險及醫療補助服務中心（CMS）認證，取得直接收治專業護理病人的資格，擴大服務量能。

在社區合作方面，東華醫院獲得半島醫療保健區（Peninsula Health Care District）經費支持，得以拓展對聖馬刁居民的社區外展與健康教育服務；同時醫院在中醫治療、病人教育及後續照護等方面的表現，也獲得美國心臟協會及多元文化醫療組織的肯定。

此次董事會就職典禮，也象徵醫院領導層的世代交替。前行政總裁張建清博士服務醫院32年後榮休，轉任董事會顧問。院方表示，未來將在既有穩固基礎上，持續推動醫院現代化與長遠發展。

現任行政總裁鍾啟國表示，面對醫療支出上升、Medicare與Medi-Cal補助壓力，以及社區對基層醫療需求不斷增加，東華醫院將持續與董事會、醫師及全體員工合作，確保居民仍能獲得必要且具文化敏感度的醫療服務。

吳子銘也指出，東華醫院多年來以文化與語言適切的醫療模式，照顧無數家庭，「董事會期待與新的管理團隊及社區夥伴攜手合作，確保東華醫院能持續守護舊金山社區的健康。」

聯邦醫療保險 舊金山 癌症

上一則

華人企業贊助 「御糖有術」增營養師一對一免費諮詢

下一則

打擊街頭飆車與非法車聚 羅偉攜手司嘉怡推新法

延伸閱讀

說好的學校沒了 多華人被銷售誤導買房 超後悔

說好的學校沒了 多華人被銷售誤導買房 超後悔
舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法
挑戰台北101 攀岩高手霍諾德曾在舊金山攀過這些建築

挑戰台北101 攀岩高手霍諾德曾在舊金山攀過這些建築
曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅

曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅
華埠監獄工程線上說明只能單向聆聽簡報 挨轟無視民意

華埠監獄工程線上說明只能單向聆聽簡報 挨轟無視民意

熱門新聞

小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星