東華醫院新董事會就職 吳子銘、雷顯文續任主席、副主席

東華醫院舉行2026年董事會就職典禮，就職董事與出席的州府與市府民選官員。（記者李怡／攝影）

擁有百餘年歷史的東華醫院，1月23日舉行2026年度董事會就職典禮，正式公布新一屆董事會成員名單。院方表示，新董事會未來一年共同領導醫院發展方向，持續以「以社區為本」的理念，為多元族群提供具語言與文化適切性的醫療服務。

東華醫院創立於1899年，是舊金山 歷史最悠久的社區醫院之一，長期服務華裔及其他少數族裔居民。院方指出，醫療成本不斷攀升、政府補助受限環境下，社區醫院面臨前所未有的挑戰，但東華仍致力於維持基本醫療可近性，確保弱勢族群不被排除在醫療體系之外。

新一屆董事會中，醫師吳子銘續任董事會主席，雷顯文續任副主席。院方表示，兩人獲得董事會成員一致支持，顯示對其領導能力與長期投入社區醫療的肯定。

回顧過去一年，東華醫院在多項領域取得進展。院方指出，醫院連續獲「新聞週刊」評選為全美最佳州內醫院之一，並在參議員威善高（Scott Wiener）支持下，成功爭取州政府撥款，推動永久癌症 診療及相關服務設施的發展。此外，醫院也透過聯邦醫療保險 及醫療補助服務中心（CMS）認證，取得直接收治專業護理病人的資格，擴大服務量能。

在社區合作方面，東華醫院獲得半島醫療保健區（Peninsula Health Care District）經費支持，得以拓展對聖馬刁居民的社區外展與健康教育服務；同時醫院在中醫治療、病人教育及後續照護等方面的表現，也獲得美國心臟協會及多元文化醫療組織的肯定。

此次董事會就職典禮，也象徵醫院領導層的世代交替。前行政總裁張建清博士服務醫院32年後榮休，轉任董事會顧問。院方表示，未來將在既有穩固基礎上，持續推動醫院現代化與長遠發展。

現任行政總裁鍾啟國表示，面對醫療支出上升、Medicare與Medi-Cal補助壓力，以及社區對基層醫療需求不斷增加，東華醫院將持續與董事會、醫師及全體員工合作，確保居民仍能獲得必要且具文化敏感度的醫療服務。

吳子銘也指出，東華醫院多年來以文化與語言適切的醫療模式，照顧無數家庭，「董事會期待與新的管理團隊及社區夥伴攜手合作，確保東華醫院能持續守護舊金山社區的健康。」