沙加緬度社區問卷調查 就生活品質、市政服務徵求民意

編譯組／綜合報導
沙加緬度市府兩年一次的社區問卷調查即起開放，2月13日截止，未收到紙本邀請函的民眾，也可上網填寫。(取自沙加緬度市府臉書)
沙加緬度市府兩年一次的社區問卷調查即起開放，2月13日截止，未收到紙本邀請函的民眾，也可上網填寫。(取自沙加緬度市府臉書)

為蒐集市民對城市生活的真實感受，沙加緬度市政府即日起開放全市「社區問卷」調查（community survey），邀請居民就生活品質與市政服務提出意見，以協助市府掌握民眾關切重點，並作為未來政策調整與資源配置的重要依據。這項問卷將開放填寫至2月13日。

市府表示，這次調查由市府審計長辦公室（City Auditor's office）主辦，內容涵蓋公共安全、交通、住房、社區環境及市政服務等多元議題，藉由系統性蒐集意見，了解不同社區的需求與期待。市府表示，居民的回饋將有助於找出需優先改善的領域，提升整體施政效能。

市府審計長阿赫雷（Farishta Ahrary）指出，居民意見是理解市民如何體驗沙加緬度生活的關鍵，「參與人數越多，資料就越完整」。他強調，社區問卷提供了一個有意義的平台，讓市民分享觀點，並引導市府未來的工作方向。

「社區問卷」過去採年度辦理，如今已調整為每兩年一次。市府說明，此舉可讓相關單位有更充裕的時間進行分析，並將調查結果更有效地納入城市規畫與決策過程，提升政策品質與可行性。

這次調查採用「全國社區問卷」（National Community Survey），由National Research Center開發，並透過Polco平台進行。問卷填寫時間約15分鐘，所有回覆皆為匿名。為確保回饋能反映全市各社區聲音，年滿18歲的居民需提供電子郵件與郵遞區號以驗證居住身分，相關個資將由Polco安全保存，不對外分享。

調查期間，部分住戶已隨機收到紙本邀請函；即使未被抽中，市民仍可透過線上公開問卷參與。市府呼籲，無論是否收到邀請，只要居住在沙加緬度，都歡迎踴躍填寫，讓不同背景與社區的聲音都能被聽見。

問卷完成後，所有結果將由市府稽核長辦公室進行分析並對外公布。市府強調，社區問卷不僅是意見蒐集工具，更是市民參與公共事務的重要途徑，期盼透過廣泛回饋，持續改善沙加緬度的生活品質與市政服務。

