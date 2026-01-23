威善高辭去加州立法猶太裔黨團共同主席。（記者李怡╱攝影）

舊金山選區的加州參議員威善高（Scott Wiener）日前就以色列 與加薩 局勢公開表態，形容相關軍事行動構成「種族滅絕」。在相關言論引發爭議後，22日，他宣布將辭去加州立法猶太 裔黨團共同主席一職。相關決定將於2月15日生效。

威善高於本周四發表聲明指出，這項人事異動並非一時決定。他表示，早在去年秋天，自己便曾主動提出卸任的想法，但當時猶太社群正面臨高度不安與壓力，黨團希望他留任，以確保在動盪時期仍能維持領導穩定與制度延續，因此暫緩交接。

隨著他正式展開競逐聯邦眾議院席位、角逐接替眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）的選戰，加上近期針對以色列與加薩衝突的公開表態在猶太社群內引發強烈反應，威善高坦言，相關爭議已對黨團造成實質影響。

他在聲明中指出，自己對中東局勢的發言，已成為社群內部討論、甚至分歧的焦點。為避免個人政治立場持續牽動黨團運作，選擇主動卸下共同主席職務，讓黨團能回歸其核心使命。

加州立法猶太裔黨團為州議會內多個族群與議題型黨團之一，宗旨在於為猶太社群於教育、文化、社會與政治等層面提供政策倡議與立法資源。該黨團成員皆為民主黨籍立法者，長期在州府內扮演社群與政策之間的橋梁角色。

本月稍早，威善高在一場眾議院候選人論壇的「快問快答」環節中，被問及「以色列是否在加薩進行種族滅絕」時，未當場給出明確「是」或「否」的回答；隨後，他公開調整立場，直言以色列的軍事行動已構成「種族滅絕」，相關言論迅速在支持者與反對者間引發激烈討論。

外界分析指出，威善高辭去立法猶太裔黨團共同主席一職，既是回應社群內部壓力，也反映他在國會選戰升溫之際，正試圖重新調整政治角色定位。一方面，此舉有助於他向進步派選民展現價值立場的一致性；另一方面，也可能進一步疏離部分傳統猶太選民與溫和派支持者，為其國會競選增添變數。

在民主黨內部對以色列政策立場日益分歧的背景下，威善高的抉擇被視為一項高風險但高度象徵性的政治行動，其後續影響，勢將成為其聯邦選戰中備受關注的一大焦點。