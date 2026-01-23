我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

總部均位於屋崙 凱瑟醫療、PG&E提供90萬元 助培訓警員

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱瑟醫療與PG&E將向屋崙新警員培訓計畫資助90萬美元以應對警力短缺。（本報檔案照）
凱瑟醫療與PG&E將向屋崙新警員培訓計畫資助90萬美元以應對警力短缺。（本報檔案照）

聖荷西信使報」（Mercury News）報導，據官員周三（21日）透露，總部位於屋崙的凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）與太平洋瓦電公司（Pacific Gas and Electric Co.，PG&E）將提供90萬美元一次性資金，用於重啟該市的新生警員培訓計畫。

該計畫旨在招募大學生獲得兼職工作經驗並接受指導，以留住更多警員長期任職。

但該計畫對屋崙警局警力補充作用有限，未來兩年內僅能新增九名警校學員職位，相較於該市最新警校畢業後服役的618名警員，這一數字微乎其微。

目前屋崙市警力規模較三年前的680名持續萎縮，2015年該市宣誓就職警員達715人，而當前預算編制僅678個崗位，低於2024年選民通過的NN提案規定的700人最低標準。

市長芭芭拉李（Barbara Lee）周三在新聞發布會上表示：「保障公共安全最有效的方式之一，就是確保肩負此責的人員來自屋崙本地。」

年齡介於18歲至21歲半的大學生可申請該計畫，通過兼職工作積累經驗，接受導師指導及其他培訓。完成至少本科學業後，他們將獲邀申請屋崙警局警員培訓學院。

這項公私合作項目兌現了芭芭拉李市長競選時的承諾：成功吸引凱瑟醫療、太平洋瓦電公司等企業投資屋崙。

該項目出台之際，凱瑟醫療正逐步縮減在屋崙市中心的業務規模。自2023年起，這家醫療服務機構已將逾千名員工調往布利桑頓（Pleasanton）辦公園區。

2024年，凱瑟醫療曾警告員工不要離開他們上城區The Ordway商務中心的辦公樓外出午餐，理由是該區域治安堪憂。

該企業的政策調整加劇了屋崙作為「工作生活不安全城市」的全國性負面形象，但此舉也引發當地居民強烈反對，認為公司反應過度。

自2024年以來，屋崙全市犯罪率呈下降趨勢，凱瑟醫療集團高級副總裁格林（Dante Green）周三表示該政策已有所放寬。

「員工現在可以外出享用午餐，品嘗這座美食之都的佳餚，」格林強調了屋崙被譽為全美最佳美食城市之一。

位於Lakeside Drive的PG&E總部設有專屬安保隊伍，安保主管利奇（David Leach）指出，該公司為技術崗位開設的培訓項目與屋崙警校計畫具有相似性。

「我們深知這是行之有效的模式，值得持續投入，」利奇表示，「兩者本質相同：注重實用技能培養、提供學徒機會並構建可持續職業發展路徑。」

屋崙 聖荷西

上一則

灣區國慶委員會選舉 吳文一當選主委

下一則

「惡血」荷姆斯拚減刑 請求川普赦免

延伸閱讀

NBA／終於等到格林復出 太陽板凳火力全開退76人客場3連勝

NBA／終於等到格林復出 太陽板凳火力全開退76人客場3連勝
NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林 傳尼克球員不滿

NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林 傳尼克球員不滿
NBA／巴特勒直言勇士半季表現「普通」 格林嘆：好多場勝利自己敗掉

NBA／巴特勒直言勇士半季表現「普通」 格林嘆：好多場勝利自己敗掉
NBA／力挺黃蜂新秀角逐最佳新人 格林化身粉絲：我不知道你這麼強

NBA／力挺黃蜂新秀角逐最佳新人 格林化身粉絲：我不知道你這麼強
NBA／想贏不能只靠三巨頭 柯瑞、格林點名勇士「勝利X因子」

NBA／想贏不能只靠三巨頭 柯瑞、格林點名勇士「勝利X因子」

熱門新聞

今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」