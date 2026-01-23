總部均位於屋崙 凱瑟醫療、PG&E提供90萬元 助培訓警員

凱瑟醫療與PG&E將向屋崙新警員培訓計畫資助90萬美元以應對警力短缺。（本報檔案照）

「聖荷西 信使報」（Mercury News）報導，據官員周三（21日）透露，總部位於屋崙 的凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）與太平洋瓦電公司（Pacific Gas and Electric Co.，PG&E）將提供90萬美元一次性資金，用於重啟該市的新生警員培訓計畫。

該計畫旨在招募大學生獲得兼職工作經驗並接受指導，以留住更多警員長期任職。

但該計畫對屋崙警局警力補充作用有限，未來兩年內僅能新增九名警校學員職位，相較於該市最新警校畢業後服役的618名警員，這一數字微乎其微。

目前屋崙市警力規模較三年前的680名持續萎縮，2015年該市宣誓就職警員達715人，而當前預算編制僅678個崗位，低於2024年選民通過的NN提案規定的700人最低標準。

市長芭芭拉李（Barbara Lee）周三在新聞發布會上表示：「保障公共安全最有效的方式之一，就是確保肩負此責的人員來自屋崙本地。」

年齡介於18歲至21歲半的大學生可申請該計畫，通過兼職工作積累經驗，接受導師指導及其他培訓。完成至少本科學業後，他們將獲邀申請屋崙警局警員培訓學院。

這項公私合作項目兌現了芭芭拉李市長競選時的承諾：成功吸引凱瑟醫療、太平洋瓦電公司等企業投資屋崙。

該項目出台之際，凱瑟醫療正逐步縮減在屋崙市中心的業務規模。自2023年起，這家醫療服務機構已將逾千名員工調往布利桑頓（Pleasanton）辦公園區。

2024年，凱瑟醫療曾警告員工不要離開他們上城區The Ordway商務中心的辦公樓外出午餐，理由是該區域治安堪憂。

該企業的政策調整加劇了屋崙作為「工作生活不安全城市」的全國性負面形象，但此舉也引發當地居民強烈反對，認為公司反應過度。

自2024年以來，屋崙全市犯罪率呈下降趨勢，凱瑟醫療集團高級副總裁格林（Dante Green）周三表示該政策已有所放寬。

「員工現在可以外出享用午餐，品嘗這座美食之都的佳餚，」格林強調了屋崙被譽為全美最佳美食城市之一。

位於Lakeside Drive的PG&E總部設有專屬安保隊伍，安保主管利奇（David Leach）指出，該公司為技術崗位開設的培訓項目與屋崙警校計畫具有相似性。

「我們深知這是行之有效的模式，值得持續投入，」利奇表示，「兩者本質相同：注重實用技能培養、提供學徒機會並構建可持續職業發展路徑。」