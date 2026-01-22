我的頻道

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

22歲奧運金牌谷愛凌 將任舊金山農曆年花車巡遊總指揮

編譯組／綜合報導
奧運明星、舊金山本地人谷愛凌將領銜春節遊行。(美聯社)
奧運明星、舊金山本地人谷愛凌將領銜春節遊行。(美聯社)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，奧運金牌得主谷愛凌（Ailing 「Eileen」 Gu）被任命為2026年舊金山農曆新年花車巡遊（Chinese New Year Parade）總指揮（grand marshal）。

這場由舊金山中華總商會主辦的活動將於3月7日舉行。

遊行總監劉加聰（Tony Lau）說：「能邀請到谷愛凌參與我們深感榮幸。她不僅是國際巨星，更與灣區社區淵源深厚，此前也曾參與過遊行活動。」

這位自由式滑雪運動員兼舊金山本土名流，同時也是擁有數百萬粉絲的時尚偶像與社交媒體紅人。她先後就讀於Katherine Delmar Burke School、舊金山大學高中（San Francisco University High）及史丹福大學。

這位22歲的選手在美國出生，2019年選擇代表母親的祖國中國參賽之舉引發國際關注。這一決定在美國與中國地緣政治緊張局勢下引發爭議。

「在美國時我是美國人，在中國時我是中國人，」谷愛凌在2022年北京冬奧會前夕接受「紐約時報」（New York Times）採訪時如是說。她最終在該屆冬奧會斬獲兩金一銀。

「我在冰冷的22呎U形雪道上完成空翻動作，」她解釋道，「這無關政治，這是挑戰人類極限，也是連接人與人之間的情感紐帶。」

遊行將為谷愛凌忙碌的冬季畫上句號，她將於下月赴義大利參加冬奧會。紀事報記者未收到其置評回應。

近年來，遊行主辦方常邀請好萊塢（Hollywood）明星領銜，包括演員林家珍（Awkwafina）、吳彥祖（Daniel Wu）和陳沖（Joan Chen）。今年華埠社區領袖、前遊行總監黃英豪（Harlan Wong）將擔任榮譽領隊。

農曆新年正值2月17日，主辦方將提前展示花車、娛樂節目及為期一個多月的完整農曆新年活動安排。其中包括：2月14-15日的花市博覽會（Flower Market Fair）、2月17日的財神到日（Choy Sun Doy Day）、2月28日的籃球嘉年華（basketball jamboree）、3月6日的美國華埠小姐選美大賽（Miss Chinatown USA pageant），以及3月7-8日的社區街頭嘉年華（Community Street Fair）。

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

可從學徒做到退休…「永恆加州」簽署40年建築勞工協議

「移動中的舊金山」攝影展市府大樓登場 回顧公共交通系統演進

舊金山最大購物中心1/26永久關閉 捷運將封連接入口

害怕被遣返 美公民也「自我驅逐」離境

害怕受移民政策影響 美國公民也「自我驅逐」離境

舊金山國際機場1號航廈 獲聯合國最美機場獎

