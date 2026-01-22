灣區西洋棋大師納羅迪茲基 冰毒、卡痛也列導致死亡因素

在舊金山Mechanic's Institute的西洋棋室裡，可看到刊登納羅迪茲基的雜誌封面。（美聯社）

據當局稱，舊金山灣區 的西洋棋特級大師納羅迪茲基(Daniel Naroditsky)去年10月去世，死因疑似為心律不整，並且被發現他死亡時、體內含有興奮劑冰毒(methamphetamine)和卡痛(kratom)的活性成分。

「聖荷西信使報」報導，納羅迪茲基過世時年僅29歲，他在灣區佛斯特市(Foster City)出生，是西洋棋界最具影響力人物之一。去年10月19日在北卡 萊納州家中過世。

根據北卡萊納州首席法醫辦公室文件，今年1月調查報告將納羅迪茲基的可能死因列為心律不整與全身性結節疾病(systemic sarcoidosis)引起的心臟問題。冰毒與卡痛的使用，也被列為導致死亡因素。法醫將這起死亡定為意外事故。法醫在文件寫道，現場情況與發現顯示，死亡發生突然，沒有急性痛苦跡象，他未連絡朋友或急救部門、告知有嚴重疾病或疼痛。

10月23日進行屍檢毒理學報告顯示，死者體內含有冰毒、安非他命(amphetamine)等。當局指出，這些物質含量處於非致命水平。

根據美國緝毒執法部門(Drug Enforcement)說明，卡痛產自東南亞 樹木，低劑量時具有興奮作用、高劑量時具有鎮靜作用。卡痛不受聯邦監管，也未獲得食品暨藥物管理局(FDA)醫療用途批准。

另一份文件指出，致命傷害被列為卡痛或非法藥物中毒與肺炎。納羅迪茲基雙腿大腿上有多處挫傷，處於不同程度的癒合狀態。

當局稱，他過世時並沒有過往病史。因為錯過原定飛往科羅拉多州的航班，被朋友發現昏迷在沙發上。10月18日下午3時多，最後一次被確認還活著，當時有人送來餐點、飯菜已被食用。

在納羅迪茲基過世數天後，國際西洋棋聯合會宣布對50歲的國際西洋棋大師克拉姆尼克(Vladimir Kramnik)展開紀律與道德調查。他曾指控包括納羅迪茲基在內的多名西洋棋冠軍作弊。聯合會去年11月正式投訴克拉姆尼克、列舉他兩年來的行為包括騷擾納羅迪茲基與另一名棋手，並侮辱個人尊嚴。

當局透露，最初擔心納羅迪茲基死因可能是服用過量違禁藥物，因為有朋友與觀眾反應、在他被發現死亡的前一晚直播時，精神狀態似乎發生改變。

法醫調查發現，沒有證據顯示存在故意或非故意的過量用藥，但體內發現物質會增加心律不整風險，並可能導致死亡。執法人員不認為死因涉及謀殺。