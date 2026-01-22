舊金山市中心商場長期空置 影響周邊商圈與華埠

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
市中心商場前途未定，空置陰影擴散至周邊商圈與華埠。（記者李怡╱攝影）
位於舊金山核心商業街市場街上的舊金山購物中心（San Francisco Centre）即將於26日起永久關閉。儘管市府與地產界持續討論轉型方向，但在明確規畫尚未出爐前，這座商場的停滯已對周邊商圈，甚至華埠一帶，產生連鎖影響。

此購物中心曾是連接市場街與聯合廣場的重要客流節點。疫情後，隨著大型百貨與品牌陸續退場，商場人潮明顯下滑，部分出入口長期關閉，周末與平日的訪客量均不復以往。對周邊商戶而言，這不只是一家商場的經營問題，而是整片市中心商業生態的變化。

前一陣子，距離購物中心不遠的宜家美食廣場，就因客流量持續下滑，已有多家餐飲業者陸續關店。熟悉當地商業情況的業者指出，購物中心周邊人潮減少，使得原本依賴逛街客與遊客的餐飲模式難以為繼，不少店家在租約到期後選擇退出，或提前結束營運。

這種影響正向外擴散。華埠社區人士指出，舊金山購物中心的衰退削弱了聯合廣場一帶對遊客的吸引力，也間接影響到華埠。過去，不少遊客會從市中心步行至華埠消費、用餐，如今遊客數量減少，小商家首當其衝。

在華埠經營雜貨店的陳與表示，近一年明顯感覺到路過型客人變少。人潮減少不僅影響收入，也改變了日常經營節奏。

對一般市民而言，商場長期空置也帶來生活層面的變化。住在附近的居民Eric Wang表示，他過去常在舊金山購物、看電影，如今必須轉往其他區域。選擇變少了，晚上這一帶也更冷清。

也有市民提到，空置空間增加後，街區活力下降，安全感隨之受影響。晚間經過商場周邊時，人少燈暗，心理上多少會不安。

儘管外界對商場未來用途有不同想像，包括住宅、混合用途或公共設施，但不少商戶與居民的共同期待是，盡快給出清晰方向。不管最後變成什麼，至少要有人、有管理。

截至目前，San Francisco Centre的具體轉型方案仍未公布。對仍在市中心與華埠周邊經營、生活的人來說，這座商場的未來，已不只是一個開發案，而是關係到生計、日常動線與社區信心的現實問題。

