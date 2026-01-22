聖荷西彩虹公園植樹行動 150人參與

我的頻道

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖荷西彩虹公園150人植樹行動。(Our City Forest提供)
聖荷西彩虹公園150人植樹行動。(Our City Forest提供)

Our City Forest公益組織日前在聖荷西彩虹公園（Rainbow Park）舉辦社區植樹與環境整治行動，吸引超過150名居民、學生與志工參與，透過實際行動改善公共空間綠化，提升社區生活品質。

Our City Forest創辦人暨總裁貝瑞（Rhonda Berry）表示，植樹並非一次性的活動，而是一項長期的社區投資。她指出：「每一棵樹的種下，都是對社區的一份承諾。當人們一起動手，氣候韌性就不再只是概念，而是正在發生的改變。」

在植樹規畫上，Our City Forest特別重視「選對樹、種對地方」。負責AmeriCorps合作與傳播工作的余凱特（Kate Yee，音譯）說明，樹種選擇的核心在於尊重空間與長期存活，因此優先採用耐旱、符合當地氣候、適合都市環境的原生或適應性樹種，以降低用水需求並提高存活率。

她指出，本次行動選擇栽種的樹木包括加州原生橡樹–谷地橡樹（Quercus lobata，Valley Oak）與恩格爾曼橡樹（Quercus engelmannii，Engelmann Oak），這類樹種壽命長，能為鳥類與其他野生動物提供棲地。樹下則搭配蜂鳥鼠尾草（Salvia spathacea）與蓍草（Achillea millefolium）等原生地被植物作為下層植被，不僅能吸引授粉昆蟲，也能在日照或遮蔭條件下良好生長，提升整體生態韌性。

至於居民何時能感受到植樹帶來的環境效益，植樹項目經理趙珍愛（Angela Chu）表示，效果其實立刻就開始。她指出，即便新植樹木仍小，仍已能提供初步遮蔭、改善水質與空氣品質，並為鳥類等野生動物提供棲地；而隨著時間推移，樹木帶來的環境與氣候效益將持續累積，影響也會愈來愈明顯。

談及個人投入這項工作的原因，趙珍愛說︰「在這裡，我每天都能為社區與環境做一件有意義的事。」

她提醒，植樹後的照顧對樹木能否長久存活至關重要，澆水是最關鍵的一步。Our City Forest建議居民每周為新植樹木提供約10至15加侖的水量，並依照澆水指南進行照顧，才能讓樹木真正在社區中扎根、成長。

