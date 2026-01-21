動福團體控聖荷西市府 未改善收容所長期問題

動物福利倡議團體指控聖荷西市政府未改善市立動物收容所的長期問題，並揚言採取法律行動。圖為聖荷西街上的流浪貓。（記者江碩涵／攝影）

動物福利倡議團體指控聖荷西 市政府未改善市立動物收容所的長期問題，並揚言採取法律行動。根據聖荷西焦點報導，非營利動物救援組織「動物照護與關懷夥伴」（Partners in Animal Care & Compassion）委任律師向市府寄發存證信函，指控違反加州 民法與刑法中有關人道動物照護的規定，要求市府最遲於1月31日回應，否則將提起訴訟。

聖荷西市府律師伍德（Susana Alcala Wood）表示，市府仍在審閱該信函，現階段不宜對具體內容發表評論。

代表該組織的Ryther Law Group律師湯普森（Sarah Thompson）指出，已掌握多起動物未獲妥善照護的證據，包括例行手術導致動物窒息、急需醫療照護的動物未獲即時治療等。信函並指控，部分動物曾被長時間置於無食物或飲水狀態，術後未受監控，且處置方式違反基本安全與「無恐懼」原則。

此外，信函質疑市府可能違反「Hayden法案」，該法要求收容所應在請求下將可領養動物交由非營利救援團體，並禁止安樂死 可治療動物。湯普森表示，已有證據顯示市府對患有可治療疾病，例如貓癬的貓隻執行安樂死。

該組織主任歐多赫蒂(Kit O'Doherty)表示，她三年多來持續反映相關問題，並協助推動全國性的犬隻豐富化計畫，但市府回應始終如一，未見實質改變。她要求市府立即落實2024年11月稽核報告中的建議。該報告曾形容收容環境「不人道」，並指出過度擁擠、清潔不足及缺乏書面作業程序等問題。

若市府未於期限內回應，該團體將進一步採取法律行動。聖荷西市府公共工程局長洛施(Matt Loesch) 則表示，市府致力改善收容所狀況，並強調動物的健康與安全始終是首要任務。