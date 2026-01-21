佛利蒙行道樹計畫 補助屋主綠化、修繕成本

我的頻道

佛利蒙訊
佛利蒙市推出「50–50 街道樹木與人行道補助計畫」，與沿街屋主分攤修繕與綠化費用。（記者徐蓓蓓／攝影）
佛利蒙市推出「50–50 街道樹木與人行道補助計畫」，與沿街屋主分攤修繕與綠化費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

根據佛利蒙市發布的資訊，為減輕屋主維護街道設施的經濟負擔，同時提升社區安全與綠化品質，該市推出「50–50街道樹木與人行道補助計畫」，與沿街屋主分攤修繕與綠化成本，鼓勵居民主動改善居住環境。

根據市府說明，「50–50街道樹木計畫」針對街道行道樹的修剪、移除、更換或新植提供補助，市府將補助實際費用的50%，每棵樹最高可補助1500元，每戶最多兩棵。市府指出，適當的行道樹管理不僅能提升街景美感，也有助於避免樹根破壞人行道、影響行人安全。

另一項「50–50人行道修繕計畫」則鎖定因樹木生長而受損的人行道、路緣及排水溝等公共設施。符合資格的屋主可獲得修繕費用一半的補助，每戶最高7500元。補助範圍包括：更換受樹根破壞的公共人行道、修復因私有土地樹木造成的損壞，以及移除停車帶（位於車道與人行道之間的植栽帶）中的混凝土鋪面。

市府強調，依法規定，沿街屋主原本就須負責鄰近人行道及街道樹木的維護，但透過50–50計畫，可有效降低一次性支出的壓力，也能減少因路面不平導致行人跌倒的法律風險，等同於對自家房產與社區安全的雙重投資。

不過，計畫亦設有明確限制。補助不涵蓋車道修理、私有道路或人行道工程、私有土地樹木的日常維護或移除，以及單純的造景或鋪設覆蓋物費用。此外，所有混凝土移除工程，必須同時依市府標準進行植栽或鋪設覆蓋物，並配合新植樹木，以確保綠化效果。

申請流程方面，屋主須先向市府提交人行道修繕申請，選擇市府核准的承包商（或符合規範的其他承包商）施工，並自行先行支付全額費用。工程完成並通過審核後，市府才會發放補助支票。由於經費有限，市府也提醒有需求的居民儘早申請。

