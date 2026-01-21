「移動中的舊金山」攝影展市府大樓登場 回顧公共交通系統演進

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
「移動中的舊金山」攝影展在市府大樓登場。（記者李怡╱攝影）
一場以公共交通為主軸、橫跨百年歷史的攝影展--移動中的舊金山「Moving San Francisco: Views from the SFMTA Photo Archive 1903–Now」，目前正在市府一樓北庭展出。展覽透過一張張珍貴影像，回顧舊金山公共交通系統的演進，也講述城市與市民生活如何隨著「移動」而改變。

該展由舊金山市交通局（SFMTA）攝影檔案館與舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission,SFAC）聯合策畫，即日起展出至6月18日，免費對外開放。

主辦單位表示，展覽以交通為切入點，從1903年至2025年間拍攝的照片中，精選出代表性作品，呈現纜車、公車與Muni地鐵如何成為城市動脈，也呈現不同年代的街景、社區與市民日常。透過交通的視角，觀眾得以看見舊金山如何從維多利亞時代末期一路發展至今日。

SFMTA攝影檔案館擁有超過120年歷史，收藏超過20萬張影像，是全市規模最大的交通主題攝影典藏之一。策展團隊指出，這次展出的照片只是龐大館藏中的一小部分，但足以帶領觀眾穿梭時空，從纜車在陡坡間行駛的早年街景，到公車取代馬車、再到地鐵成為通勤主力，呈現城市如何在移動中成形。

展覽內容不僅呈現交通工具的變化，也捕捉人與城市互動的瞬間，如等車的市民、車廂裡的乘客、專注駕駛的司機，以及街區從沙丘與空地逐漸發展為住宅區的過程。策展方形容，這不只是一場交通史展覽，更是一段關於「人如何在城市中生活與移動」的故事。

不少前來觀展的市民表示，展覽帶來強烈的熟悉感。市民陳先生（David Chan）說，他在展場看到一張1980年代的公車照片，背景正是自己年輕時住過的街區，那一刻突然想起學生時代每天搭車上下學的畫面。「這些照片看起來很安靜，但其實每一張都裝滿了故事。」

另一位市民林女士（Angela Lam）則形容，觀展的感覺就像在翻一座城市的家庭相簿。她表示，平常通勤時很少停下來思考公共交通的歷史，但透過這些老照片，才意識到Muni一直陪伴著幾代舊金山人走過不同年代，「有一種溫暖的連結感。」

展覽中也穿插展示市民分享的「最愛Muni路線」與難忘搭乘回憶，讓影像不只停留在歷史層面，也與當下生活產生共鳴。主辦單位指出，希望透過這場展覽，讓市民重新看見公共交通不只是通勤工具，更是串連社區、承載集體記憶的重要存在。

