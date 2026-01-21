家長允青少年獨自搭Waymo 違反Waymo及加州監管機構規定

有愈來愈多灣區家長允許青少年在沒有成人陪同下乘坐Waymo，為Waymo帶來難題。（美聯社）

在灣區，愈來愈多家長選擇使用自駕計程車接送無人陪伴的孩子，這些孩子大多是未滿18歲的青少年。然而，這一作法違反了Waymo 以及加州 監管機構的規定，即乘客必須年滿18歲，否則需有成年人陪同。

舊金山紀事報報導，忙碌的家長很難永遠有空身兼子女的司機，接送子女上下學、上鋼琴課、參加球賽和其他活動。在這種情況下，家長認為自駕計程車要比人類駕駛的網約車安全得多、比公共交通工具可靠，也比剛拿到駕照的其他未成年朋友好得多。

住在舊金山內列治文區（Inner Richmond）的家長施密特（Megan Schmidt）認為，Waymo對她14歲的女兒和11歲的兒子而言是一種非常重要的交通方式。她表示，Waymo幫助她節省許多時間，讓她可以抽出時間做其他事。她說：「它真的已經成為我們生活的一部分。」

這一趨勢對社會產生了許多影響。有些家長開玩笑說，未來，開車可能會變成一種過時的技能，不再是成年必經階段；另一些家長則為子女能獲得獨立性，以及自駕計程車帶來的安全感感到開心。

儘管新興的青少年乘客市場可能利潤豐厚，一個14、15歲的孩子若樂於搭乘Waymo，很可能就會成為Waymo的終身客戶。與此同時，Waymo也有必須面對的難題。

「你賦予人們這種能力，他們當然會想辦法從中獲取最大利益。」專精自駕車 的企業高管吉達（Cameron Gieda）說：「但如果有一天，你的孩子搭乘Waymo發生了非常糟糕的事，那怎麼辦？」

紀事報表示，雖然Waymo配備了車內攝影機，可以協助識別違反服務條款的行為，包括與年齡資格相關的違規行為，但執行起來並非易事。

Waymo律師史達德（Jack Stoddard）在加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）一次聽證會上表示，他們注意到一些案例，有家長使用Waymo接送未成年人。史達德稱，為無成年人陪同的青少年預訂自駕計程車的家長違反了服務條款，一旦被發現，他們將被暫停使用該公司服務。

Waymo在另一個市場鳳凰城也看到類似需求，於是在去年7月在當地推出針對14歲至17歲青少年的帳戶，前提是青少年帳戶必須連接家長或監護人帳戶。這項服務的目的在幫助家長給予子女更多自主權的同時，也能追蹤他們的行蹤。

Waymo發言人在發給紀事報的聲明中說：「我們收到許多家庭的強烈請求，希望能允許青少年獨立乘車。我們正在努力於法律允許的地區提供這項服務。」