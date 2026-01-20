NBA全明星賽 柯瑞第12度入選先發 NBA史上第17位

金州勇士隊當家球星柯瑞今年再度被票選入NBA全明星賽先發，將於2月15日迎來個人生涯第12次全明星之旅。（記者王子涵╱攝影）

金州勇士隊（Golden State Warriors）當家球星柯瑞 （Stephen Curry）再度被票選入NBA 全明星賽先發，將於2月15日迎來個人生涯第12次全明星之旅，並是第11度擔任先發，刷新勇士隊史紀錄。

本季全明星賽將在洛杉磯快艇隊新主場Intuit Dome舉行。聯盟於周一公布東、西區各五名先發名單，投票結果結合球迷、媒體與現役球員意見。柯瑞名列西區先發後衛，與湖人球星東契奇（Luka Dončić）、雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、金塊中鋒約基奇（Nikola Jokić）以及馬刺 新星溫班亞馬（Victor Wembanyama）一同入選。

柯瑞目前是勇士隊史入選全明星次數最多的球員，超越阿里金（Paul Arizin）的10次與巴瑞（Rick Barry）的8次紀錄。他也成為NBA史上第17位在同一支球隊至少12度入選全明星的球員，地位不言而喻。

金州勇士隊當家球星柯瑞今年再度被票選入NBA全明星賽先發，將於2月15日迎來個人生涯第12次全明星之旅。（記者王子涵╱攝影）

即將於3月年滿38歲的柯瑞，本季依舊展現極佳狀態，場均27.6分，若能維持，將是他17年職業生涯中第四高的得分表現。他本季多次繳出代表作，包括10月對金塊延長賽攻下42分、11月對馬刺連兩戰分別拿下46分與49分，以及12月對拓荒者攻下48分。近期他曾連續11場比賽得23分以上，穩定產出。

數據方面，柯瑞本季以149顆三分球排名聯盟第二，罰球命中率93.1%同樣高居聯盟前段，展現全面效率。

上季全明星賽在勇士主場大通中心（Chase Center）舉行，柯瑞榮膺全明星賽最有價值球員（MVP），成為NBA史上第四位同時擁有至少兩座例行賽MVP、兩座全明星賽MVP以及一座總冠軍賽MVP的球員，與喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）與詹姆斯（LeBron James）齊名。

東區方面，先發名單包括尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）、公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）以及塞爾提克前鋒布朗（Jaylen Brown）。