備戰世界盃 VTA請州府金援4400萬額外費用

聖荷西訊
VTA要求州府提供4400萬美元用於世界盃期間交通服務。(本報檔案照)
VTA要求州府提供4400萬美元用於世界盃期間交通服務。(本報檔案照)

隨著聖克拉拉谷交通管理局(VTA)為2026年在矽谷舉辦的FIFA世界盃做準備，它面臨著一個嚴峻的現實：其公車和輕軌系統將不得不運送數萬名額外乘客，而新增服務的成本將遠遠超過票價收入。

現在，VTA正在尋求州政府的幫助來支付這筆額外費用。

聖荷西信使報報導，在致灣區的加州立法黨團的一封信中，VTA總經理戈諾特(Carolyn Gonot)請求協助爭取4400萬美元，用於與世界盃相關的「緊急且目前資金不足的安全、安保和運營需求」。

位於聖克拉拉的李維體育場(Levi's Stadium)將於2月8日舉辦超級盃(Super Bowl)，並在6月13日至7月1日期間舉辦六場世界盃比賽。雖然VTA能夠在估計為380萬美元的正常營運預算內支付超級盃期間的額外服務費用，但世界盃的賽程以及大量外地球迷的湧入，將使該交通機構面臨財政困境。

「這些比賽將為該地區帶來數萬名國際遊客，並將對當地政府服務、執法部門、緊急管理部門、交通系統和區域出行服務提供者提出極高的要求，」戈諾特寫道，「國際足總的運營預期與我們各機構和轄區目前可用的資源之間仍然存在明顯的差距。」

VTA提出的4400萬美元撥款申請分為三類：900萬美元用於乘客安全，重點是改善符合美國殘疾人法案（ADA）的車站設施、完善人群控制基礎設施和重新設計站台；1800萬美元用於安保措施，例如安裝新的行人護欄、監控分析系統和增派執法人員；1700萬美元用於營運需求，例如售票系統及人員操作等。

VTA副總經理理查森（Greg Richardson）表示，他們還申請了聯邦緊急事務管理局（FEMA）的撥款，用於支付1800萬美元的安保措施費用。該聯邦機構去年宣布，將向主辦城市撥款6.25億美元，用於保全和備災工作。但由於有11個美國城市承辦比賽，目前尚不清楚VTA能從聯邦政府獲得多少資金。灣區組委會將負責將從FEMA獲得的任何資金分配給參與聖克拉拉六場比賽籌備工作的城市和機構。

由於世界盃期間的比賽將持續三周，因此與超級盃相比，該機構在世界盃期間將面臨更長時間內更高的服務需求。

世界盃 超級盃 灣區

SFO傳意外 隸屬杜拜國航地勤的28歲男遭貨物棧板壓住喪命

紀念金恩博士 上千灣區民眾上街遊行 重申其社會改革理念

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

2026-01-13 19:58

