矽谷電影節改制 交全球觀眾評審 今年有華語片入圍

Cinequest電影節開幕式將在聖荷西加利福尼亞劇院舉行。（主辦方提供）

被譽為「矽谷 電影節」的 「Cinequest 電影與創意節（Cinequest Film & Creativity Festival）」，2026年賽季迎來創立以來最具突破性的轉型。主辦單位宣布大幅調整傳統影展賽制，首度全面強化「Cinejoy 觀眾之聲（Cinejoy Viewers Voice，CVV）」單元，將評選權力真正交回觀眾手中，打造一個「由藝術家策展、由全球觀眾評審」的全新影展模式。

Cinequest 長年以融合科技與藝術、擁抱創新精神聞名，今年更進一步打破傳統影展仰賴策展人與評審團的「守門人」機制。CVV計畫由Cinequest與合作夥伴Creatics推出，透過Creatics.org平台舉行，讓觀眾不只是觀影者，而是直接影響影片命運的關鍵角色。

依據最新公布的賽程，整個影展季將拉長為三個階段：線上類型影展初選、決賽「影展中的影展（Festival of Festivals）」以及3月舉行的Cinequest實體影展。目前正進行的是「CVV 紀錄片與劇情片影展（CVV Doc & Drama Festival）」，即日起至1月21日止，全球觀眾可在線上觀賞入圍影片，並透過觀看次數、評分與互動參與投票 。

主辦方指出，CVV的核心理念在於「讓觀眾真正決定誰是最佳影片」。在各類型影展（包括先前舉行的喜劇與驚悚類）中，獲得最高觀眾支持度的作品，將晉級2月12日至18日登場的「影展中的影展（決賽）」。最終脫穎而出的四部優勝影片，除可獲得獎金與業界導師指導外，還將正式入選3月Cinequest實體影展，在矽谷大銀幕放映，並獲得國際能見度。

Cinequest歷年來均選映多部華語優秀作品。今年公布的片單中，就包括由夏侯雲珊自編、自導、自演的加拿大電影「伴兒（Banr）」。該片以阿茲海默症 為題材，描繪一對攜手40年的夫妻，在病痛侵蝕記憶的過程中，如何以愛對抗遺忘。影片刻意弱化情節推進，轉而以細膩鏡頭捕捉情感流動，引領觀眾直面愛、孤獨與生命意義。

此外，展映名單中亦包括由台灣演員鳳小岳（Rhydian Vaughan）主演的瑞士電影「路的盡頭在台灣（Roads End in Taiwan）」。影片講述來自世界兩端的同父異母兄弟，因一筆尚未解凍的遺產在台灣相遇，並踏上橫跨全島的尋親旅程。在語言與文化的差異中，他們逐步理解家庭與自我，最終發現真正的遺產並非金錢，而是得來不易的兄弟情誼。