舊金山國際機場1號航廈 獲聯合國最美機場獎

舊金山國際機場哈維米爾克航廈榮登「全球最美機場」榜首。（本報檔案照）

無論是政府停擺、虛假炸彈警報還是狂風肆虐，這些都使去年在舊金山 國際機場（San Francisco International Airport，SFO）滯留的旅客們有更多時間欣賞周圍環境，這在權威的國際評審團眼裡倒是件好事。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聯合國 教科文組織（UNESCO）肩負著評選「全球最美」建築與設計成就的艱巨使命，上月在巴黎舉行的凡爾賽世界大獎頒獎典禮上，將機場類最高獎項授予了舊金山國際機場的哈維米爾克1號航廈（Harvey Milk Terminal 1）。

自2015年起，凡爾賽獎世界評審團每年在包括機場、校園、客運站、體育場館、博物館、商場、酒店及餐廳的八大類別中，頒發24項大獎，最高獎項「凡爾賽獎」（the Prix Versailles）旨在表彰各類別中展現創造力與創新力的當代項目，同時考量其生態、社會及文化影響。

本屆八人評審團成員包括美國建築師Thom Mayne、中國建築師Ma Yansong、阿根廷概念藝術家Leandro Erlich、荷蘭時裝設計師Iris van Herpen，以及在「哈利·波特」（Harry Potter）系列電影中飾演妙麗（Hermione）的英國演員艾瑪華森（Emma Watson）。

耗資25億美元的舊金山國際機場1號航廈是全球唯一以同性戀 偶像命名的航廈，於2019年7月至2024年6月分四期建成。航廈外立面及內部展覽向1978年遇害的舊金山議員、同性戀權益活動家米爾克致敬。

機場總監納康克赫特（Mike Nakornkhet）聲明：「該航廈始終致力於樹立行業標竿。」

「能獲選『凡爾賽獎』全球最佳機場，我們深感榮幸，」納康克赫特強調，「作為全球首個以LGBTQ+領袖命名的航廈，這項殊榮更具深遠意義。謹向全體項目團隊致謝，共同成就了這一里程碑。」

舊金山國際機場是聯合國教科文組織國際獎項機構表彰的六座機場之一，俄勒岡州波特蘭國際機場（Portland International Airport）因1號航廈外觀設計榮獲特別獎。