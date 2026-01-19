全美中文學校聯合總會「歌唱影片賽」 圓滿落幕

總會長李君豪於典禮致詞。（記者王日芯╱翻攝）

全美中文學校聯合總會（NCACLS）2025–2026學年「歌唱影片大賽」日前完成評選，並於近日的頒獎典禮中公布得獎名單。本次比賽吸引全美各地中文學校及華語文學習中心學生踴躍參與，透過歌唱結合語言學習，在雲端舞台上展現華語實力與音樂才華。

該比賽由全美中文學校聯合總會主辦，目的在提升學 生學習華語的趣味性，鼓勵學子以唱歌體驗語言之美，並培養自信與舞台表現力。本次比賽依年齡與學習背景分為三組進行，包括小學組、青少年組，以及華語文學習中心組。比賽同時開放個人與團體報名，團體參賽則以隊伍中最高年級學生作為組別認定依據；若個別組別報名人數不足，主辦單位亦保留合併組別競賽的權利。

所有參賽作品均由專業評審團進行評選，評分標準涵蓋多項面向，其中演唱技巧、風格與舞台儀態，音色與音準精確性，咬字發音與歌詞準確性，情感詮釋與整體表現；演唱曲目則建議控制於六分鐘以內，以確保評比公平與完整呈現。

總會長李君豪表示，歌唱是一種能自然拉近學習者與語言距離的方式，許多學生藉由音樂加深對中文的理解與興趣。他肯定參賽學生勇於站上舞台，分享學習成果，並鼓勵大家持續在華語學習的道路上精進前行。

本次活動由副總會長李娜亞主持，評審團成員包括蘇佳音、方玉山、李櫻鶯、洪嫚明、孫影真、魏利如及黃珮淇等專業人士。評審依技巧與儀態、音色與音準、發音與歌詞準確性，以及情感表現等標準進行評選，並在短時間內完成所有作品審核，選出各組前三名及佳作。

芝加哥 文教中心副主任陳怡珍於線上致詞，肯定全美中文學校聯合總會長期投入華語教育與文化傳承，並表示，歌唱比賽以寓教於樂的方式，為學生提供寶貴的學習與交流平台。