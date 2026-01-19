舊金山藝術周 今年規模可望創新高

藝術周於周六在舊金山當代藝術學院開幕，持續至25日。（舊金山藝術周提供）

每年1月揭幕的舊金山 藝術周（San Francisco Art Week）向來是灣區 藝術圈年度重要指標。在經歷聯邦經費削減、全球藝術市場不穩，以及多家本地畫廊於去年底接連歇業後，今年藝術周被寄予厚望，盼為舊金山低迷的藝術生態注入新動能。

2025年，多家博物館與非營利藝術機構因聯邦補助縮水承壓，加上市場買氣疲弱，年底出現畫廊關閉潮，令藝文界對2026年前景普遍憂心。今年藝術周規模則可望創下新高，灣區近百家畫廊參與，並迎來三個全新藝術博覽會，成為關注焦點。

藝術周於上周六在舊金山當代藝術學院（Institute of Contemporary Art San Francisco）開幕，持續至25日，並以21日至25日在梅森堡節慶館（Fort Mason Festival Pavilion）舉辦的霧設計與藝術博覽會（Fog Design and Art）作為壓軸。

霧博覽會今年邁入第12屆，三年前增設聚焦新銳畫廊的「Fog Focus」展區後持續擴大，今年共有17家畫廊參展，其中8家來自本地。主辦單位指出，今年收到的參展申請數量創新高。霧博覽會總監布魯門克蘭茲（Sydney Blumenkranz）表示，儘管市場趨緊，仍有畫廊選擇加碼投入博覽會，期待藉由集中曝光促成銷售。她說：「這是一年之中，國際藝術界目光最集中於舊金山的時刻。」

藝術周期間，周邊博覽會亦大量湧現。位於Dogpatch的明尼蘇達街計畫（Minnesota Street Project）將推出另類藝術博覽會「Atrium」，與霧博覽會同周末登場，集結超過23家本地畫廊。

值得注意的是，2025年關閉的五家畫廊中，有四家位於明尼蘇達街計畫園區。該園區共同創辦人拉帕波特（Deborah Rappaport）指出，當前畫廊面臨的挑戰已不只是租金 ，而是整體銷售模式的結構性問題。她直言，即使租金降至零，也未必能扭轉經營困境。

與多數藝術周周邊活動相同，Atrium對公眾免費開放；霧博覽會一般門票約30美元。主辦單位期盼，藉由藝術周的高度曝光，為舊金山藝術圈在2026年定下較為正向的基調。