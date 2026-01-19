我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

舊金山藝術周 今年規模可望創新高

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝術周於周六在舊金山當代藝術學院開幕，持續至25日。（舊金山藝術周提供）
藝術周於周六在舊金山當代藝術學院開幕，持續至25日。（舊金山藝術周提供）

每年1月揭幕的舊金山藝術周（San Francisco Art Week）向來是灣區藝術圈年度重要指標。在經歷聯邦經費削減、全球藝術市場不穩，以及多家本地畫廊於去年底接連歇業後，今年藝術周被寄予厚望，盼為舊金山低迷的藝術生態注入新動能。

2025年，多家博物館與非營利藝術機構因聯邦補助縮水承壓，加上市場買氣疲弱，年底出現畫廊關閉潮，令藝文界對2026年前景普遍憂心。今年藝術周規模則可望創下新高，灣區近百家畫廊參與，並迎來三個全新藝術博覽會，成為關注焦點。

藝術周於上周六在舊金山當代藝術學院（Institute of Contemporary Art San Francisco）開幕，持續至25日，並以21日至25日在梅森堡節慶館（Fort Mason Festival Pavilion）舉辦的霧設計與藝術博覽會（Fog Design and Art）作為壓軸。

霧博覽會今年邁入第12屆，三年前增設聚焦新銳畫廊的「Fog Focus」展區後持續擴大，今年共有17家畫廊參展，其中8家來自本地。主辦單位指出，今年收到的參展申請數量創新高。霧博覽會總監布魯門克蘭茲（Sydney Blumenkranz）表示，儘管市場趨緊，仍有畫廊選擇加碼投入博覽會，期待藉由集中曝光促成銷售。她說：「這是一年之中，國際藝術界目光最集中於舊金山的時刻。」

藝術周期間，周邊博覽會亦大量湧現。位於Dogpatch的明尼蘇達街計畫（Minnesota Street Project）將推出另類藝術博覽會「Atrium」，與霧博覽會同周末登場，集結超過23家本地畫廊。

值得注意的是，2025年關閉的五家畫廊中，有四家位於明尼蘇達街計畫園區。該園區共同創辦人拉帕波特（Deborah Rappaport）指出，當前畫廊面臨的挑戰已不只是租金，而是整體銷售模式的結構性問題。她直言，即使租金降至零，也未必能扭轉經營困境。

與多數藝術周周邊活動相同，Atrium對公眾免費開放；霧博覽會一般門票約30美元。主辦單位期盼，藉由藝術周的高度曝光，為舊金山藝術圈在2026年定下較為正向的基調。

舊金山 租金 灣區

上一則

史丹福大學統計學教授贏過4次頭彩 非關運算？

下一則

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

延伸閱讀

舊金山市長專欄／舊金山不只要復甦 還要更好

舊金山市長專欄／舊金山不只要復甦 還要更好
知名連鎖品牌Williams Sonoma關閉聯合廣場門市 退出金山

知名連鎖品牌Williams Sonoma關閉聯合廣場門市 退出金山
羅偉市情咨文／市大提供免費教育 推高中直通大學

羅偉市情咨文／市大提供免費教育 推高中直通大學
威善高參議員辦公室舉辦「New Spring 新春」藝術展慶祝農曆新年與馬年精神，1 月 22 日舉行開幕儀式

威善高參議員辦公室舉辦「New Spring 新春」藝術展慶祝農曆新年與馬年精神，1 月 22 日舉行開幕儀式
灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對

灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

2026-01-13 19:58
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲