北加中文學校研討會 翻轉華語教學

記者王日芯/聖荷西報導
北加州中文學校聯合會辦線上教學研討會（記者王日芯/攝影）
北加州中文學校聯合會辦線上教學研討會（記者王日芯/攝影）

面對低幼中文與雙語教學現場長期存在的挑戰，北加州中文學校聯合會將於2月1日（星期日）上午10時至下午4時舉辦第二次教學研討會，透過Zoom線上方式進行，邀請第一線教學經驗豐富的講師，分享可實際操作的華語教學策略，陪伴教師重新思考「中文如何教，孩子才能真正學會」。在1月9日記者會中，北加州中文學校聯合會詳細介紹了研討會的內容，

北加州中文學校聯合會長傅其俊表示，研討會希望協助教師從孩子的語言理解關鍵出發，把語法從「規則」轉化為可感知、可操作的學習經驗。

僑教中心主任莊雅淑表示，北加州中文學校聯合會多年來一直扮演僑教領域的重要教育平台角色，透過這個平台持續推動海外華語及外文教育的深化與發展。她指出，面對海外教學環境快速變化，教師更需要不斷更新觀念與方法，而這類教學研討會正是教師「充電」與重新出發的重要機會。

她說，此次研討會不僅讓教師補充教學能量，也提供彼此交流、互相成長的空間，共同為海外華語教育的永續發展努力、貢獻心力。

許多教師在課堂上經常面臨相似困境：語法反覆講解，學生卻似懂非懂；低幼年級課程希望兼顧理解與趣味，卻在教材與教法之間拉扯不已。研討會將從孩子最容易卡關的理解關鍵切入，細緻說明語序、情境與語法之間的關係，協助教師將抽象規則轉化為學生「聽得懂、用得出來」的語言能力。課程也將翻轉「翻譯會干擾學習」的刻板印象，示範如何在教學中善用翻譯作為理解橋樑，幫助學生建立穩固的語言基礎，而非形成依賴或阻礙。

本次研討會結合AI與創意教材製作，由講師實際示範如何運用ChatGPT與簡報工具，將故事延伸成皮影戲偶與絨布版戲偶，讓孩子不只是坐著聽故事，而是透過動手操作、角色互動與情緒投入，「走進故事裡」。

針對幼兒園至小學二年級（Preschool–G2）的學習特性，課程也將分享「低門檻、高參與」的雙語手作活動設計，結合感官探索、簡單科學操作與藝術創作，讓中文不再只是背誦詞彙，而是在動作、觸感與生活經驗中逐步內化，成為實際可用的溝通工具。

本次研討會設有早鳥抽獎，1月18日截止；最後報名期限為1月28日。活動詳情與報名資訊可至https://sites.google.com/anccs.org/48teacherseminar2 查詢。

北加州中文學校聯合會辦線上教學研討會。（主辦方提供）
北加州中文學校聯合會辦線上教學研討會。（主辦方提供）

