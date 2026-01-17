庫比蒂諾住房目標落後 可負擔宅缺口擴大

我的頻道

庫比蒂諾訊
庫比蒂諾住房目標落後州府要求，恐被迫增加高密度開發 。(本報資料照片)
庫比蒂諾住房目標落後州府要求，恐被迫增加高密度開發 。(本報資料照片)

據「聖荷西焦點」(San Jose Spotlight)報導，庫比蒂諾在達成州政府規定的住房興建目標上出現落後。由於近期多個住宅開發案的戶數與可負擔住房比例，低於市府原先規畫，市府未來恐須引入更多高密度住宅項目補足缺口。

和許多加州城市一樣，庫比蒂諾正面臨兩難：州法要求興建足量的低收入與中等收入住房，但開發商多傾向興建利潤較高的市價住宅。問題於去年12月16日浮現，市議會通過Toll Brothers在Stevenson Boulevard一處2.72畝基地興建55戶聯排屋的計畫，其中僅11戶為中等收入可負擔住房。該基地原為已停業的購物中心。

然而，州政府2024年核准的市府住房計畫，原本預期該址可興建163戶住宅、其中93戶屬中等收入。如今等於少了80戶，導致住房計畫出現不符規定的缺口。

缺口預料還將擴大。市議會預計1月21日核准Divided Homes在同一條街上的兩期聯排住宅案，規模為89戶，其中僅17戶為可負擔住房，仍低於原規畫。此外，前Vallco購物中心舊址的大型混合用途案「The Rise」也被下修可負擔住房數量，從原本的890戶減至356戶，將進一步加劇低收入與中等收入住房不足。

依「零淨損失」法規，只要可負擔住房數量減少，城市須在180天內提出替代方案。庫比蒂諾的期限已自12月16日開始計算。

依州府要求，庫比蒂諾須在2031年前新增4588戶住宅，其中低收入與中等收入住房合計逾2600戶。目前市價住宅進度尚可，但可負擔住房明顯落後。市府可行的選項包括提高既有用地密度、重新分區或新增用地，但這意味著城市恐須接受更多高密度開發，逐漸偏離以單戶住宅為主的郊區定位。

低收入 加州 聖荷西

