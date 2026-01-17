我的頻道

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

北加校聯會2/7年會 馮寄台將開講

記者王日芯╱聖荷西報導
北加州中國大專校友會聯合會年會海報。(主辦方提供)
加州中國大專校友會聯合會1月15日在南灣僑教中心舉行年會記者會，宣布第42屆年會將於2月7日登場。校聯會指出，今年年會不僅是年度壓軸盛會，更象徵一年「春夏秋冬」四大活動的圓滿收官，期盼透過美食、音樂與深度分享，凝聚北加州校友情誼，延續對家鄉的共同情懷。

校聯會表示，一年的努力與奔波，都是為了這四個重要的日子，而冬季年會更具有承先啟後的意義。今年年會場地與餐飲选在Crowne Plaza，設計全新菜單，在保留校友最懷念的「家鄉味道」之餘，也提升至高規格的饗宴水準。主菜包括Prime Rib頂級牛肋排、精選圓鱈，以及有機時蔬紅燒豆腐，希望以最好的料理，款待來自各校的校友與各界朋友，讓年會成為一場味覺與情感交織的盛宴。

本屆年會最大亮點之一，是特別邀請資深外交官馮寄台大使擔任主講者。校聯會指出，馮寄台長年站在外交第一線，擁有豐富而罕見的實戰經驗，能以深入淺出的方式，分享台灣在國際舞台上的真實處境。主辦單位強調，年會分享不流於政治口水，而是回到智慧與格局的層次，正如「孫子兵法」所言「不戰而屈人之兵」，從故事中看見外交的高度與溫度。

馮寄台大使著有「他比總統先到」與「一次搞丟兩個總統」（原名「外交官原來如此」）等暢銷書，內容記錄他在擔任禮賓司長及駐外期間，如何為國家元首出訪開路，以及在關鍵時刻以機智與幽默化解外交危機。校聯會表示，這些看似輕鬆的故事背後，蘊藏著深厚的外交功力與能量，值得校友細細品味。

節目安排上，校聯會再次邀請深受好評的「愛久久樂隊」演出。該樂隊曾於校聯會「仲夏舞會」中帶來精彩表現，留下深刻印象。此次年會，主辦單位將延續高品質舞台，讓校友與表演者在交接與傳承的時刻，共度一個溫馨而歡樂的夜晚。

校聯會表示，第42屆年會不僅是一場年度聚會，更是一場情感、文化與世代連結的盛典，誠摯邀請北加州各界校友踴躍參與，共同為新的一年揭開序幕。可至官網：Jaacuc.org報名。

北加州中國大專校友會聯合會年會2月7日舉行。(記者王日芯╱攝影)
