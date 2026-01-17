我的頻道

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

法院駁回居民訴訟 聖荷西Costco開發案解套

記者龔玥╱聖荷西報導
聖荷西Costco將會繼續開發。(記者龔玥╱攝影)
聖荷西Costco將會繼續開發。(記者龔玥╱攝影)

聖塔克拉拉縣高等法院日前裁定，駁回居民團體試圖阻止在西聖荷西Westgate West 購物中心興建新Costco的訴訟，為這項爭議多年的開發案鋪平道路。

根據聖荷西焦點報導，該訴訟由「西谷負責任發展市民團體」（West Valley Citizens for Responsible Development）提出，質疑聖荷西市議會2024年10月批准 Costco計畫的合法性，並指項目違反土地分區規定，且環境影響評估不足。法院法官亞當斯（Charles Adams）近日發布長達28頁的裁決，全面否定原告主張，認為市府的環境審查已展現善意且充分揭露資訊。

市府律師團表示，該裁決確認項目可持續推進，有助於活化閒置商業空間，並為市府帶來可觀的銷售稅收入，以支撐公共服務。居民團體則表示對裁決感到失望，並正評估是否提出上訴。

該Costco計畫自2021年曝光以來即引發當地居民反彈，反對者擔憂大型賣場將對鄰近高中及周邊社區造成交通與安全衝擊。對此，Costco已承諾投入250萬美元改善周邊行人與自行車安全設施，並調整停車場設計，減少對住宅區的影響。

根據 Costco估算，該項目將為聖荷西創造250至300個就業機會，每年帶來約200 萬美元稅收。新店將設有屋頂停車場及輪胎中心，預計成為全美首座具屋頂停車設計的Costco。工程目前仍在申請建築許可，一旦動工，施工期預估為21個月。

